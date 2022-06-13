Hesaplarınızı Kontrol Edin! Saat 10'dan Sonra 45.000 TL Verilecek

Son zamanlarda bankalar yaptıkları kampanyalarda limitlerini yükseltmeye başladı. İş bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan kredi kampanyası bugün itibariyle saat ondan sonra açıklandı. Yeni yapılan kredi kampanyasında İş bankası ve Yapı Kredi Bankası müşterileri hiç banka şubelerine gitmeden hesaplarına 45000 TL'ye kadar ödeme alabilecekler. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu nakit kampanyalarına, mobil uygulamalar üzerinden işlem yapacak olan kişilerin banka hesapları bulunması gerekiyor.

İş Bankası

İŞ bankası üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda hemen internet bankacılığı şifresi alarak bankanın mobil uygulamasına giriş yapabilirsiniz. İş bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden indirmiş oldukları iş cep uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak bu bankanın yapmış olduğu düşük faizli kredi kampanyasına katılabiliyor. Size en yakın işbankası şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu kredi kampanyasında, kimlik ve gelir belgenizi de birlikte kredi başvurusunu banka şubeleri üzerinden hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Düşük faiz oranlarıyla kredi kullanabileceğiniz bu banka üzerinden emekli olan sigortalı olarak çalışan kişiler ve devlet memuru olan vatandaşların bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu yapması gerekiyor. Emekli maaşınızı bu bankadan almıyorsanız maaş, taşıma işlemleri sonrasında daha yüksek limitlerde de ihtiyaç kredileri ve borç transferi kredileri, kullanmanız mümkündür.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler, 45000 TL'ye kadar nakit kredi onayı almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden cep telefonları üzerinden SMS atabiliyor. Bireysel, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve normal güncel aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunu yapmış olacak ve 4 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğreneceksiniz. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, ayrıca, Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak, 36 ay vadeye kadar ödenecek olan 45000 TL nakit kredi kampanyasına hemen katılabiliyor. Bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan da ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunmanız mümkün olmaktadır.