Hesaplarınızı Kontrol Edin! IBAN Numarasına 5000 TL İle 10.000 TL Arasında Ödeme Yapılıyor. T.C. kimlik ve Iban numaranızı 5000 TL ile 10.000 TL arasında ödeme yapılacağı son dakika haberi şeklinde duyuruldu. Kimlik numaranız üzerinden ödeme almak isteyen vatandaşlar açısından son dakika haberi geldi.

5000 TL ile 10 bin TL arasında ödenme alacak olan kişilerin, banka politikalarına uygun olmaları gerekir. Türkiye'de kamu bankalarının başlattıkları bu kampanyalara katılım sağlayacak vatandaşlar, artık bundan sonra yalnızca kamu bankalarından değil aynı zamanda özel bankalar üzerinden de bu ödemeleri alabilecek.

Akbank

Sunduğu kaliteli hizmeti ile Türkiye'de özel bankalar arasında öncü sıralarda yer alan Akbank, az önce resmi internet sayfası üzerinden yapmış olduğu açıklamada T.C. kimlik numaraları üzerinden banka aracılığı ile nakit kredi arayacak yurttaşlar başvuru yaparak 5000 TL ile 10.000 TL arasında ödeme almak istemeleri halinde bankadan SMS kredi servisine müracaat işlemlerini gerçekleştirerek neticeyi öğrenebilir.

Akbank üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerinde bulunacak olan vatandaşlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne girdikten sonra kredi yazmak ve boşluk bıraktıktan sonra T.C. kimlik numaralarını yazarak bu mesajı 4425 numarasını göndermeleri yeterlidir.

5 dakika içerisinde Akbank yönetimi tarafından yapılacak kapsamlı araştırmalardan sonra kredi onayı verilmesinden sonra gerek Akbank şubesine giderek 5000 TL idi 10.000 TL alabileceğiniz gibi diğer taraftan mobil bankacılık uygulamalarının kullanıyorsanız aynı şekilde evinizde oturduğunuz yerde mobil bankacılık şifresini kullanarak Akbank tarafından verilen 5000 TL ile 10.000 TL ödemeyi hesabınızı aktarabilirsiniz