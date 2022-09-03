Hesaplarınıza Bugünden Sonra 32.000 TL Ödeme Alacaksınız! Son Dakika Haber

Banka hesabı olan vatandaşlar için 32000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi verilmektedir. Özel bankalar üzerinden başlatılacak olan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere 32000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde başvuru yapılarak kredi imkanı sağlanacaktır. Eylül ayı içerisinde hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda ihtiyacı olan kişiler, hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanabilmeleri için bankaların kendi uygulamış oldukları kredi politikalarına uygun bir vatandaş olması da istenmektedir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanacak olan vatandaşların şartlar dahilinde aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırılarak kredi imkanı sağlanacaktır.

AKBANK

32000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirecek olan vatandaşlar, Akbank üzerinden yapacakları kredi başvurularında, cep telefonları üzerinden SMS atabilirler. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizlere, Akbank, hızlı bir şekilde ne kadar kredi onayı verdiğiniz hakkında bilgileri kısa mesaj ile gönderir ve onaylanan bu kredide banka şubeleri üzerinden kullanmanıza olanak sağlar.

Akbank Direkt uygulaması kullanan vatandaşlar ise kredi başvurularını, şubelere gitmeden hızlı bir şekilde yapabilecek ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden 5 dakika içerisinde sonuçlarını alabilecekleri kampanyalara katılabileceklerdir. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların acil ihtiyacı olması durumunda işlemlerine bu banka üzerinden düşük faizlerle yapabilirler.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, sizler, kredi başvurusunda bulunabilecek ve 32000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. QNB Finansbank Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirecek, kredi alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirerek sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verme imkanı sunulmaktadır. QNB Finansbank resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara acil kredi imkanından faydalanmak istiyorlarsa başvurularını yapmadan önce banka kredi puanım 1200 ve üzerinde olması, banka tarafından istenmektedir.