Hesaplara 12 Boyunca 1100 TL Para Yatacak!

Fonlar otomatik olarak 12 ay boyunca hesaba yatırılır. Yapılan yardıma göre, gelirleri asgari ücretin üçte birinden az ise verilen yardım 1.100 lira olacaktır.

Destek ödemelerinin detayları merak edilen konulardan biridir. Devlet, iki ayda bir PTT'de yardım alan aile tarafından otomatik olarak açılan bir hesaba 550 lira yatırıyor. Bu miktar, ebeveynlerin maddi durumuna göre değişmektedir. Çocuklara ihtiyacı olan asker ailelerini desteklemek için 150 lira veriliyor.

12 Ay Boyunca Hesaplara Yatacak?

Asker aileleri, Askeri Gelir Testine tabi olduğu belirlenen eşler, çocuklar ve ebeveynler dahil olmak üzere maddi yardım başvurusunda bulunabilirler. Bunun için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak ve gelir testi yaptırmak gerekiyor. Kişi başına düşen hane geliri asgari ücretin üçte birini geçmemelidir.

Kısa Dönem Askerlik Yapanların Ailesine 3 Ay 1100 TL Yardım

Ödemeler en geç ayın 28'ine kadar yapılır. Mayıs ayında maddi yardım başvurusunda bulunanlar, bir sonraki ayın (Haziran) 24'üne kadar nafaka alıyorlardı. Askerlik diploması, uzun dönem askerlik 12 ay, kısa dönem askerlik 6 ay asker aile üyeleri 3 ay hizmet alır. 12 ay ve daha uzun süre askerlik yapmış olanların aile fertlerinin askerlik hizmetinin üçüncü ayından itibaren başvurmaları halinde 9 ay boyunca ödeme yapılır.

Eşlere Ne Kadar Ödeme Yapılıyor?

Asker ailelerine her iki ayda bir 550 TL para yardımı yapılıyor ve aylık asgari 275 TL ödeniyor. Askerlik vilayetinin zorluk derecesine ve ailenin ihtiyaçlarına göre ücretler artmaktadır. Çocuklara 150 lira askeri aile yardımı.

Can ve mal kaybı riskinin yüksek olduğu ve kişi başına asgari ücretin üçte birinin çok altında gelir elde eden hanelerin bulunduğu sınır illerinde askerlerin askerlik yapması durumunda bu miktar 1100 liraya çıkıyor. Başvuru sahibinin belirli bir yerde çalışmaya başlaması, sigortalı olması ve boşanma nedeniyle refakatçilik hakkını kaybetmesi durumunda askerlik ödeneği muaftır.



Ödemeler PTT Üzerinden Gerçekleşiyor?

Devlet, iki ayda bir PTT'de yardım alan aile tarafından otomatik olarak açılan bir hesaba 550 lira yatırıyor. Bu miktar, ebeveynlerin maddi durumuna göre değişmektedir. Çocuklara ihtiyacı olan asker ailelerini desteklemek için 150 lira veriliyor.

Asker aileleri, Askeri Gelir Testine tabi olduğu belirlenen eşler, çocuklar ve ebeveynler dahil olmak üzere maddi yardım başvurusunda bulunabilirler. Bunun için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak ve gelir testi yaptırmak gerekiyor. Kişi başına düşen hane geliri asgari ücretin üçte birini geçmemelidir. Ödemeler en geç ayın 28'ine kadar yapılır. Mayıs ayında mali yardım başvurusunda bulunanlar, bir sonraki ayın (Haziran) 24'üne kadar fon alacaklardır.

Askerlik diploması, uzun dönem askerlik 12 ay, kısa dönem askerlik 6 ay asker aile üyeleri 3 ay ücret alırlar. 12 ay ve daha uzun süre askerlik yapmış olanların aile fertlerinin askerlik hizmetinin üçüncü ayından itibaren başvurmaları halinde 9 ay boyunca ödeme yapılır. Asker ailelerine her iki ayda bir 550 TL para yardımı yapılıyor ve aylık asgari 275 TL ödeniyor.

Askerlik vilayetinin zorluk derecesine ve ailenin ihtiyaçlarına göre ücretler artmaktadır. Çocuklara 150 TL askeri aile yardımı yapılıyor. Can ve mal kaybı riskinin yüksek olduğu ve kişi başına asgari ücretin üçte birinin çok altında gelir elde eden hanelerin bulunduğu sınır illerinde askerlerin askerlik yapması durumunda bu miktar 1100 liraya çıkıyor.