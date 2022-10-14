Hesap numaralarını kontrol edin, TC kimlik numarasına 12000 TL ödeme yatmış olabilir!

Hesap numaralarını kontrol eden vatandaşlar TC kimlik numaraları üzerinden yapmış oldukları başvurularda 12000 TL'ye kadar ödemeleri Yapı Kredi Bankası üzerinden alabiliyor. Hesap numaraları üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek nakit almak istiyorsanız, 12000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için Yapı Kredi Bankasını tercih edebilirsiniz. En düşük vadeli olarak sizlere, faiz oranlarından yararlandırma kaydi ile birlikte verilecek olan 12000 TL kredilerde gelir belgesiz olarak kredi imkanı sağlanmaktadır.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirecek onay alabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşların belirtilen kredi politikalarına uygun olup, hemen aynı gün içinde kredi işlemlerini yapabilecekleri bu kampanyalarda, kredi notuna bakılarak onay verilmektedir. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerine onaylanan krediler, hesaplara 12000 TL olarak gelir belgesi olarak yatırılmaktadır.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusu

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden kredi kullanacak olan tüm vatandaşları, belirtilen şartlar dahilinde hemen aynı gün içinde cep telefonunuz üzerinden de onay verilerek, kredi kullandırımı imkanı sunmaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak yazarak, 44 11 numarasına göndermeniz durumunda kimlik numaranız ve gelir durumunuz tarafından yapılacak olan sorgulama ile birlikte ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz.

44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında kredi onay alacak olan tüm vatandaşları 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 12000 tele kredi, ayrıca Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamaları üzerinden de yapılmaktadır.