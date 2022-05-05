Hesap Kartının Son 6 Numarasını İletene 700 TL Nakit Fırsatı! Kampanyaya Katılın Anında Nakit Kazanın

Müşteriler bu kampanyanın ayrıntılarını yoğun ilgiyle araştırıyor. Peki kampanya koşulları neler? Kampanyadan nasıl faydalanabilirsiniz? İşte detaylar haberimizin devamında sizlerle...

Hesap kartınızın son 6 numarasını kısa mesaj olarak atmanız halinde 700 TL nakit kazanabilirsiniz. QNB Finansbank resmi internet adresi üzerinden ve sosyal medya üzerinden Ramazan ayına özel olarak gerçekleştirilen son dakika duyurusuna göre bankkart ile tatil budur uygulamasında tek bir sefer yapılacak 700 TL ve daha da üzerinde peşin veya taksitli harcamalarda 700 TL tutarında bankkart lira hediye edilecek.

Kampanyaya İçin Koşullar

Banka kartını kredi kartı veya banka kartı özelliği ile tatilbudur uygulamasından tek bir seferde yapılacak 700 TL ve üzerinde ki peşin veya taksitli alışveriş harcamalarında 700 TL bankkart lira kazanabilirsiniz. Aynı zamanda, yaz otellerinde peşin fiyatına 3 veya 6 taksit avantajından da kolaylıkla yararlanabilirsiniz. Bu kampanya ise Mayıs ayından itibaren başlayarak Mayıs sonuna kadar sürecektir.

Kampanyaya katılmak isteyen tüm vatandaşların kısa mesaj ile katılım sağlaması için tatilbudur yazarak 2273 numarasına iletmesi gerekmektedir. Elde edilen bankkart liralar 12 Mayıs 2022 tarihine kadar hesabınıza yüklenecektir. 12 Haziran 2022 tarihine kadar kullanabilirsiniz. 12 Haziran tarihine kadar kullanılmayan bankkart liralar geri alınacak ve o günden itibaren kullanmanız mümkün olmayacak.

QNB Finansbank 700 TL Nakit Kazanma Fırsatı

QNB Finansbank Bayramda vatandaşlara çok cazip bir kampanya ile müjde verdi. Kampanya kapsamında tatilbudur uygulaması üzerinden 700 TL ve üzerinde peşin veya taksitli şekilde harcama yapmanız durumunda QNB Finansbank sizlere 700 TL bankkart lira hediye ediyor. 12 Haziran tarihine kadar hesabınıza yüklenen bu nakiti dilediğiniz şekilde harcalayabilirsiniz.

12 Haziran 2022 tarihinden sonra kazandığınız bankkart liraları kullanmadığınız taktirde geri çekilecek ve tekrar kullanmanız mümkün olmayacak. Sizlerde QNB Finansbank resmi internet adresi üzerinden kampanyaya yönelik ayrıntılara erişim sağlayabilirsiniz. Banka müşterilerine cazip krediler ve kampanyalar sunmaya tüm hızıyla devam ediyor.

Bununla birlikte QNB Finansbank cep uygulamasını indirerek sunulan kampanyaları ve pek çok kalemde düzenlenen uygun faizli kredi paketlerini kolaylıkla görüntüleyebilir, kampanyalardan anında haberdar olabilirsiniz. Banka sizlere belirli tarih aralığında hediye para puan sunuyor. Sizlerde bu tarihleri kaçırmamak için QNB Finansbank resmi internet adresini takip edebilir, mobil bankacılık hizmetlerinden QNB Finansbank tarafından düzenlenen kampanyaları inceleyebilirsiniz.