Ay sonunu getirmenin zor hale geldiği, masrafların günden güne arttığı, zamların dalga dalga çoğaldığı bu günlerde dar gelirli aileleri bir nebze olsun ferahlatacak o gelişme QNB Finansbank tarafından duyuruldu. Fatura yükünü hafifletecek o kampanyaya dair detaylar QNB Finansbank internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

Kampanya dönemi boyunca banka müşterisi olanlar ve talimatları yerine getirenler 150 TL fatura indiriminden faydalanacak. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı İşte o bilgi:

“CardFinans ve QNB First Logolu kredi kartı ile QNB Finansbank vadesiz hesap üzerinden 31 Ağustos tarihine kadar vereceğiniz her yeni otomatik fatura ödeme talimatına 50 TL toplamda 150 TL'ye varan nakit iade kazanma fırsatı!”

QNB FİNANSBANK 150 TL FATURA İADESİ NASIL KAZANILIR?

QNB Finansbank 150 TL'ye kadar fatura indirimi sunan kampanyada talep edilen tek şart banka müşterisi olduktan hemen sonra 31 Ağustos tarihine kadar otomatik fatura ödeme talimatı vermek. Her yeni fatura talimatı ile 50 TL toplamda 150 TL para iadesi 25 gün boyunca geçerli ParaPuan olarak hesaba yatırılacak.

QNB FİNANSBANK 150 TL FATURA İADESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

QNB Finansbank duyarlı bankacılık anlayışı ile fatura ödeme talimatına özel sunduğu şartsız ve kefilsiz nakit iade fırsatı artan fatura bedelini azaltmayı sağlayacak. Elektrik, su, internet ve doğalgaz fatura talimatları için geçerli olan bu tekliften yararlanmak isteyenlerin 31 Ocak 2024 tarihine kadar otomatik fatura ödeme talimatı veren faturalardan birini yatırmış olması gerekecek. Bankada vadesiz TL hesabı bulunan her banka müşterisi kampanya dönemi boyunca en fazla 150 TL fatura indirimi kazanabilir.