Hesabı Olanlara 25000 TL Ödeme Yapılacak! Kim Alabilir? İşte Şartlar… Herhangi bir banka üzerinde hesabınız mevcut ise 25 bin lira ödemeyi alabilirsiniz. Peki, bu ödemeyi kimler alabilir? Şartları öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

Bankalar üzerinde hesabı bulunan vatandaşlara 25 bin lira ödeme yapılacak. Bu ödemeyi kimler alabilir? İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Gerek kamu bankaları gerekse özel bankalar kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaları için kendi hesapları üzerinden 25 bin lira kadar 36 ay vadeli ödeme gerçekleştirecek. Bankaya gitmeye gerek duymadan kredi alınabilecek.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi

Ülkemizde kamu bankası olarak hizmet veren bankalar arasında bulunan Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi veriyor. Krediye başvuru yaparak hızlı bir şekilde sonuç alabilirsiniz. Başvuru sonucundan değerlendirme yapılarak onaylanmış krediyi hesabınıza aktarabilirsiniz 36 ay vadeye dayanan kredide ilk ödeme 3 ay ertelemeli olarak veriliyor. Başvurular mobil uygulama üzeriden yapılabilecek.

Qnb Finansbank İhtiyaç Kredisi

Qnb Finansbank tarafından verilen ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyenler, TC kimlik numarasını 5030 nolu numaraya göndererek başvuru yapabilirler. Banka hesabı ile internet bankacılığı şifresinin mevcut olması durumunda uygulamadan giriş yapılarak tutarı hesaba aktarmak mümkün. Başvuru yapıldıktan sonra değerlendirme işlemi kişinin kimlik numarası üzerinden yapılacak. Kredi notu en düşük 1200 ve üzerinde olması durumunda onay verilebilecek.

Nakit sorunu yaşayan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden ya da bankanın internet sitesi kullanılarak ihtiyaç başvurusu formu doldurularak işlem yapabilir. Onaylanmış kredi istenilen zamanda kullanılabilir.

Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi

Özel bankalar arasında bulunan Garanti Bankası, nakit yönünden sıkıntı yaşayan vatandaşlara imkân sunuyor. İhtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyenler, banka şubelerine kimlikleri ile giderek başvurularını yapabilir. Bunun yanı sıra bankanın internet sitesi üzerinden de başvuru yapmak mümkün gözüküyor. İhtiyaç kredisi başvuru formu doldurularak başvuru yapılabilir.

Garanti Bankası, kredi notu 1100 ve üzerinde olan bireylere ihtiyaç kredisi kullandırıyor. 25 bin liraya kadar olan kredi imkânında vade 36 ay olarak belirlendi. İlk taksit ödemesinde ise 3 aylık bir erteleme mevcut.