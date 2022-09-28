Herkes Kara Listede, Ama Kara Listede Olan Kişilere 40.000 TL Kredi İmkânı

Kara listede yer alan vatandaşlara yeni haber geldi. Müjdeli haber olarak basına yansıtılan kredi kampanyasından kara listede yer alan herkes faydalanabilecek. Kredi almak isteyen kişiler, bu imkânı ile tüm borçlarını kapatabilecek. 40 bin lira tutarlı krediler ihtiyaç kredisi olarak da kullanılabilecek.

Pandemi döneminde nakit sıkışıklığı yaşayan vatandaşlar para ihtiyacı olduğunda bu ihtiyaçlarını krediler ile karşılarken, pandemi sonrasında da kredi imkanını kullanıyor. Pandemi döneminde olduğu gibi pandemi sonrasında da gerek devlet destekleri gerekse kampanyalar sürekli konuşuluyor. Kara listeye düşmüş olan vatandaşlar bu kampanyalardan faydalanarak tüm borçlarından kurtulabilecek.

Kredi Onayında Şartlar Belli Oldu...

40.000 lira tutarlı ihtiyaç kredisine katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, uygun faiz oranları ile kredi kullanabilecek. İhtiyaç kredisine katılmak isteyen kişiler, Aktifbank aracılığı ile hemen kredi alabilecek. Üstelik kredi notu düşük olsa bile bu imkândan faydalanabilecek.

Kredi başvurusunda bulunmak için kredi yazıp boşluk bırakarak T.C. kimlik numarası yazılarak 3050 nolu numaraya gönderim yapılabilir. Başvuru yaparak onay alınması halinde 40 bin lira tutarlı ihtiyaç kredisini hemen kullanabilirsiniz. 36 aya varan vadeler ile kredinizi kullanabilirsiniz.

Bankalar için kredi notu önem arz eder. Kredi notu 1100 ve üzeri olan az riskli kredi kullanılabilecek. Kredi notu 700 ile 1100 arasında yer alıyor ise riskli grupta yer almanızdan dolayı ipotekli kredi ile konut ya da taşıt kredisi kullanabilirsiniz.

Kredi Onayı Nasıl Verilecek?

Devlet destekli olarak verilmesi düşünülen kredide kredi notu uygun olmayan kişiler ve kara listede yer alan kişiler, banka şubelerinden başvuru yapabilecek. Kara listede yer alarak borcu bulunan ve borcunu ödeyen kişiler, başvuru yaparak kredi kullanabilir. İhtiyaç ya da borç kapatma kredisi olarak alınacak krediler, Ziraat Bankası, TEB, Vakıfbank, Halkbank ve İşbank ile Garanti BBVA üzerinden başvuru yaparak alabilirler.