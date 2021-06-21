Her T.C Vatandaşına Faizsiz, Kefilsiz 10.000 TL, 20.000 TL ve 30.000 TL Kredi Onay Verilecek

Faizsiz, Kefilsiz 10.000 TL, 20.000 TL ve 30.000 TL kredi kampanyası son zamanlarda oldukça merak ediliyor. Kredi alacak olan kişiler, başvuru yapmak istiyorlarsa, kredilerini belirlenen bankalardan faizsiz olarak alacaklardır. Faizsiz kredi kampanyasına katılan kişilerde hemen başvuru yapmaları gerekiyor. 30 Haziran tarihine kadar sizlere kredi kampanyası devam edecek. Faizsiz olarak alacağınız bu krediler, dinimize uygun ve helal kredi olarak da sunulacaktır.

Faizsiz kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bazı şartlara uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Faizsiz kredi başvurusu sonrasında, bankalar belirli şartlara uygun olan vatandaşlara bu kredileri sıfır faizli kullandıracaklardır. Kredilerde faiz yerine kar payı oranları sunulacak. Bu şekilde faizsiz kredi almış olacaksınız.

Faizsiz, Kefilsiz 10.000 TL, 20.000 TL ve 30.000 TL

Faizsiz, Kefilsiz 10.000 TL, 20.000 TL ve 30.000 TL kredi için ülkemizde bulunan katılım bankaları üzerinden işlem yapabileceksiniz. Faizsiz olan bu kredilerde bankalar hızlı ve anında onay verdikleri için sizlerden kefil de isteyemeyeceklerdir. Kredi başvurusu Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası ve 0 Türk sermaye olan Türkiye Finans Katılım Bankası üzerinden başvuruları yapabileceksiniz.

Kredi Başvuru Şartları Nedir?

Faizsiz kredi kullanmak için TC vatandaşı olmanız ve 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Kredi kullanmak isteyenler kredi başvurularını banka şubelerinden yaparken evraklarını da şubelere vermesi gerekmektedir. İstenilen evraklar kimlik ve gelir belgesi olmaktadır. Banka kefilsiz olarak sizlere 10 bin TL 20 bin TL veya 30 bin TL ihtiyaç finansmanı sunacaktır.

Kredi başvurusu yapmak isteyenler, ayrıca diğer bankalardaki kredi skoruna göre onay alacaklardır. Buna göre kredi skoru düşük olan kişiler, onay alamayacaklardır. Bankalardan kredi yüzünden veya kredi kartı yüzünden icralık olduysanız da banka sizlere onay vermeyecektir.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şubelerine gidebilirsiniz. 6 Adet katılım bankası üzerinden kredi başvurunuzu yapabileceksiniz. Kredi kullanmak isteyenler, bankaya giderken evrakları ile birlikte başvuruyapabileceklerdir. Kredi başvurusu yaptığınızda değerlendirme banka şubesinde olacak, onay alırsanız da aynı gün kredinizi kullandıracaksınız.