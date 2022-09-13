Her Hane İçin Ödenek Yardımı Sağlanacak! Kimlikle PTT'ye Başvuranlara 216 TL Destek Sunulacak!

Elektrik faturası desteği kullanıma açıldıktan sonra vatandaşlar araştırmaya başladı. Elektrik faturasıyla gelip PTT'ye gidenler fatura yardımından yararlanabilirler. Ancak bu desteği alabilmek için belirli kriterlerin sağlanması gerekmektedir. Sosyal yardıma hak kazanan vatandaşlara 108-216 TL arası elektrik yardımı verilecek. Peki, bu destek nasıl sağlanacak? Elektrik faturası desteği için nasıl talepte bulunabilir? İşte tüm ayrıntılar...

Yardım ödemeleri sürüyor. Vatandaşlar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın ardından faturalarında rahatlama arıyor. Devlet, düşük gelirli hanelerin elektrik faturalarını ödemelerine yardımcı oluyor. PTT aracılığıyla ödemeler alınmaktadır.

Destek sahibi ailelere maddi yardımda bulunmaya devam ediliyor. Elektrik faturası alıp PTT başvurusunda bulunanlar gerekli şartları yerine getirebilirler. Elektrik faturası desteği hane nüfusuna göre değişir. Elektrik faturası desteği kapsamında maksimum 216 TL tahsis edilir.

Ödenecek Miktar Hanenin Nüfusuna Bağlıdır

Destek sahibi ailelere fatura desteği yapılmaktadır. Devlet yardımları yakından izlenmektedir. Elektrik zammındaki son artış nedeniyle desek tutarı artırıldı. hanede yaşayan kişi sayısına bağlı olarak 108 ile 216 lira arasında değişiyor. Sonuç olarak, ödeme tutarı aşağıdaki gibidir;

· 1-2 kişilik evlerde ayda 75 kilovatsaat (108 TL)

· 3 kişilik evlerde ayda 100 kilovatsaat (144 TL)

· 4 kişilik evlerde ayda 125 kilovatsaat (180 TL)

Beş veya daha fazla kişilik bir hane için ayda 150 kilovat saat (216 TL). Şu anda 240 kilovat saate kadar elektrik için ilk ücret için kilovat saat başına 1,44 TL ödeme kabul ediliyor.

Ödemeler PTT Aracılığıyla Yapılacak

Elektrik faturaları yardımları farklıdır. Destek, gelire göre sağlanıcak. 1 Temmuz itibariyle bu miktar 1.417 TL idi. Ancak asgari ücret 5500'e yükseltildiğinden bu miktar 1.833 TL'ye kadar arttı. Bu hak, dört kişilik bir ailenin geliri 7.332 az ise faydalanabilir. Ödemeler düzenli olarak PTT üzerinden yapılmaktadır. PTT için sadece ev ve elektrik faturanız için geçerli bir kimlik ibraz etmeniz yeterlidir