Her Ay 3.500 TL Ödeme Almak için Şart Yok! Bu Ödemeye de Zam Gelecek

Yeni yıl için yapılacak zamlar, milyonlarca kişinin büyük bir merakla beklediği gelişmeler arasındadır. Yalnızca emekli ve asgari ücretli çalışanlar değil aynı zamanda da sosyal yardım ve İşsizlik maaşlarına da zam yapılacak.

2021 yılının sonuna yavaş yavaş gelirken özellikle maaş zamları konusu gündemi sürekli olarak meşgul ediyor. Bilindiğini üzere maaşlara yapılması planlanan zamlar güncel enflasyon rakamları ile doğrudan ilgilidir. Çünkü, SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranına bağlı olarak zam alırken, memur emeklisi ise enflasyon farkına göre zam alıyor. Sosyal yardım parası alanlar ise memur maaş katsayısı baz alınarak hesaplanıyor. İşsizlik maaşı ise asgari ücret seviyesine göre belirlenmektedir. Asgari ücret pazarlıkları da hala devam ederken, her gün başka bir haber gündemi meşgul ediyor. Bu konudaki en son haber ise zam konusundaki uzlaşmanın yakın olduğu yönünde oldu.

2022 yılı asgari ücret zam oranları için artık günler sayılı. Milyonlarca özel sektör çalışanı da asgari ücrete yapılması planlanan zammı beklemektedir. Bu konudaki son dakika haberi ise asgari ücret konusunda anlaşmanın çok yakın olduğu yönünde. Asgari ücretin kesin net rakamlarının açıklanması için ise güncel enflasyon verileri beklenmektedir. Alınan son dakika bilgilerine göre bu sene asgari ücret üzerine enflasyon rakamlarına bir pay olan vefat Payı da eklenecek ve bu şekilde zam yapılacak. Ocak ayından başlamak suretiyle milyonlarca çalışan, zamlı maaş alacak. Ancak bunun yanında çalışmayan kişilerin de maaşlarına zam gelecektir. Çünkü asgari ücrete yapılması planlanan zam, işsizlik maaşına da zam yapılması anlamına gelmektedir.

MİLYONLARCA KİŞİ GELİRDE RAHATLAYACAK

2022 yılı için yapılacak olan asgari ücret zammı, yalnızca çalışanların aldığı maaşları ilgilendirmiyor. Asgari ücret zam oranları ile beraber işsizlik maaşı alan kişilerin de yeni maaş seviyeleri belirlenmiş oluyor. Yani 2022 yılı asgari ücret artışı, sayısı milyonları bulan kişinin maaşını da belirliyor. Asgari ücretin zam oranları için şu an çok sayıda seçenek değerlendirilmektedir. Taraflar arasında yapılacak olan görüşmeler Aralık ayında başlayacaktır.

Sendikaların konu hakkındaki görüşleri ise önem arz ediyor. Buna göre asgari ücretin 3500 TL’den az olmaması beklenmektedir. Hükümet kanadından çıkan haberlere bakılırsa asgari ücretin bu seviyelerde olması beklenmektedir.