Henan: Çin Covid Uygulaması Bankacılık Protestolarından Sonra Sakinleri Kısıtlıyor

Çin'in Henan eyaletindeki yetkililerin, nadir görülen protestoların ardından bazı sakinlerin hareketlerini bir Covıd uygulaması kullanarak kısıtladığından şüpheleniliyor.

Çok sayıda kişi karantinaya alınmak zorunda kaldıklarını, toplu taşıma araçlarının engellendiğini veya binalara girdiklerini söylüyor. Çin medyasında yer alan haberlere göre, çoğu nakit para çekme sorunu yaşayan dört kırsal bankanın müşterisi gibi görünüyor. Bankalar mevduatları dondurarak geçen ay öfkeli gösterilere neden oldu. Çin'in bankacılık ve sigorta düzenleyicisi o zamandan beri bankalarla ilgili soruşturma emri verdi. Yüz binlerce müşteriyi etkileyen 39 milyar yuan'dan (5 milyar £; 6 milyar $) fazlasının dondurulduğuna inanılıyor.

Kırmızıya Dönüşüyor!

Birçok Çince şehirlerde sakinleri bina ve dükkanlara girmek "sağlık kod" uygulaması kullanmak, toplu taşıma araçları kullanın ya da şehri terk eder. Kullanıcılar girmeden önce bir QR kodu taramalı ve telefonlarında renk kodlu bir "sağlık durumu" göstermelidir. Bu durum kırmızıya dönerse, kişinin yakın zamanda Covıd için pozitif test yaptığını veya Covıd olduğundan şüphelenildiğini ve 14 gün boyunca karantinaya alınması gerektiğini gösterir. Salı günü, bazı sakinler tren istasyonlarına, binalara veya otellere girmeye çalıştıklarında statülerinin kırmızıya döndüğünü keşfettiler. Kaç kişinin etkilendiği bilinmiyor, ancak Çin raporları sorunun Henan'daki birçok kasaba ve köyde meydana geldiğini gösteriyor. Diğer illerden Henan'ın başkenti Zhengzhou'ya giden dört bankanın müşterileri de aynı sorunla karşılaştı.

Zhengzhou'daki bir banka müşterisi BBC Chinese 'ye, teyit edilmiş bir vakayla hiç temas kurmamış olmasına rağmen durumunun kırmızı olduğunu ve en son testlerinin negatif olduğunu gösterdiğini söyledi. Evde kalmak istedi ve durum bir anda kırmızıya dönmüştü açıklamak istemeyen sağlık yetkilileri tarafından ziyaret edildi " dedi.

Etkilenenlerin bazıları müşterilerin akrabaları gibi görünüyor. Zhengzhou'dan 200km (124 mil) uzaklıktaki bir kasaba olan Zhumadian'da yaşayan bir kadın, durumu kırmızıya döndüğünde zorunlu karantina için bir otele götürüldüğünü söyledi.

BBC Chinese, "Ben bir müşteri değilim, bankalardan birine para yatıran babam ve şimdi onu çıkaramıyor" dedi. "Son zamanlarda durumu anlamak için Zhengzhou'ya gitti. Geri döndüğünde sağlık durumu kırmızıya döndü. Durumumuz kırmızıya döndükten sonra bütün ailem karantinaya alındı." Zhengzhou sağlık Komisyonu'ndaki bir personel BBC Chinese ile bankaların müşterilerinin çoğunun aynı sorunla karşılaştığını doğruladı. "Böyle bir durum var. Şu anda, yalnızca başvuru yapmak için topluluk yöneticileriyle iletişime geçebilirler (durumlarını değiştirmek için). Üç gün içinde iki Covıd testi yaptıktan sonra durumları tekrar değiştirilebilir "dedi.