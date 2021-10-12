Hemen Onaylı Kredi Kampanyasını PTT Duyurdu! Kredi Düşük Notu Olanlara Onay Verilecek!

PTT aracılığı ile ihtiyaç kredi kullanmak isteyen vatandaşlara özel bir duyuru gerçekleştirdi. 40 bin TL tutarına kadar istemiş olduğunuz zaman onay alabileceksiniz. Aynı zamanda kredi 36 ay vade üzerinden 3 ay ertelemeli şekilde ödeme hakkına sahip olunacaktır. Kredi başvurularını an itibariyle SMS yolu ya da internet bankacılığı üzerinden yapmanız mümkündür.

PTT ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirmekten yanaysanız kredi notunuzun düşün olması halinde bile onay alınabilecektir. Böylelikle 40 bin TL tutarındaki kredi ile ihtiyaçlarınızı karşılamaya başlayabilirsiniz. PTT kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara ise hemen onay verilecektir. PTT şubesine gitmeye gerek kalmaksızın internet bankacılığı üzerinden ya da SMS atarak başvurabilirsiniz.

PTT SMS ile 40 bin TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

PTT aracılığı ile 40 bin TL tutarındaki ihtiyaç krediye başvurmayı düşünen vatandaşlar cep telefonlarından SMS kısmına gelerek Kredi yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra T.C. kimlik numarasını girip mesajı 3050 numarasına göndermesi yeterlidir. 40 bin TL tutarına kadar verilecek kredi ile ilgili olan onay mesajları telefonunuza gelmesinin ardından kullanmaya başlayabilirsiniz. Kredi notunuz düşük olsa dahi kredi kullanmaya hak kazanabilirsiniz.

PTT ihtiyaç kredisi ile ilgili SMS onayı alan vatandaşlar ise ev adreslerinde ya da iş adreslerinde krediyi kullanmaları mümkündür. PTT aracılığı ile aynı zamanda internet sitesine giriş sağlayarak kredi başvurusunda bulunabilir, daha sonrasında kredi hakkında onay aldığınızı çok rahat görebilirsiniz.

Eğer ki PTT aracılığı ile emekli maaşı alıyorsanız, bu defa 36 ay vade üzerinden ve 3 ay ertelemeli şekilde 80 bin TL tutarında kredi kullanabilirsiniz. İlk taksit ödemenin ne zaman yapılacağı konusundaki karar sizlere bırakılmıştır. Mevcut şartlardan hangisini sağlıyorsanız o yönde başvurunuzu yerine getirebilirsiniz. Başvuru sahiplerinin ise bizzat kendisi kredi konusunda işlemleri yerine getirmesi gerekmektedir. PTT şubesine giderek de kimliğiniz ile başvuruda bulunma şansına sahipsiniz.