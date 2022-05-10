Hekimoğlu Dizisi Yönetmeni Yeni Dizi Çekecek

Ekranlarda yer aldığı dönemde çok sevilen ve büyük başarılara imza atan Hekimoğlu isimli televizyon dizisi projesi yaklaşık olarak 1 sene önce ekranlarda final bölümü yayınlamıştı. Uyarlama olarak ekranlarda yer alan projenin yönetmenliği ise genç isim Emre Aybek tarafından üstleniliyordu. Bu defa genç yönetmen Emre Aybek’ten yeni dizi haberi geldi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Başrollerinde Okan Yalabık, Timuçin Esen, Kaan Yıldırım, Ebru Özkan, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı Hekimoğlu isimli sevilen dizi Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlamıştı ve yeni bölümleri ile de büyük başarılara imza atmıştı. Fakat dizi bir süre sonra düşük izlenme oranları almış ve bu sebeple 51. yeni bölümü ile final yaparak ekran hayatını sonlandırmıştı. Hekimoğlu dizisinin sona ermesi ardından seyirci kitlesi alınan bu karara büyük tepki göstermişti ve Hekimoğlu dizisinin bunu hak etmediğini belirtmişti.

Çok sevilen Hekimoğlu dizisinin finali ardından yönetmen Emre Aybek’ten yeni dizi müjdesi geldi ve dizinin isminin Hakime Hanım olduğu bilgisine ulaşıldı. ATV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Hakime Hanım Tims&B Productions imzalı olarak yayınlanacak ve senaryosu Ayfer Tunç tarafından kaleme alınacak. Usta oyuncu Vahide Perçin ise yeni dizinin başrol oyuncusu olarak izleyici karşısına çıkacak ve performans sergileyecek. Vahide Perçin’in yanı sıra yeni dizide Cem Davran ve Feyza Sevil Güngör gibi birbirinden başarılı isimler de kadroda yer alıyor.

Seyirci kitlesi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sezon sonunda bitmesine üzülürken Vahide Perçin yeni dizi anlaşması yaptı ve bu durum oyuncunun sevenleri için güzel bir sürpriz oldu. Yeni dizide bir kadın hakimin etkileyici hikayesi yansıtılacak ve yeni dizi Hakime Hanım dram türünde yayınlanacak.