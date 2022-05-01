Haziranda Vakalar 1000'in Altına Düşebilir! Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı

Haziran ayı itibarıyla vaka sayılarının binin altına düşeceğini düşündüğünü ifade eden Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Dr. Sema Kutluhan Turan, yapmış olduğu açıklamalar ile gündemde yer aldı. Haziran sonu itibariyle daha da rahatlayacağımızı ifade eden Bilim Kurulu Üyesi Turan adından söz ettirdi.

Ülkemizde ilk olarak koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden bu yana oldukça yoğun bir dönem geçirildiğine vurguda bulunan Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu Turan merak edilenleri yanıtladı. Vaka sayısında özellikle son 1 ay içerisinde anlamlı bir düşüş gerçekleştiği yönünde ifadeler kullanıldı ve yoğun bakıma ihtiyacın yok denecek kadar azaldığı da söylenildi. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılması hakkında vermiş olduğu karar da hatırlatılan konular arasında gösterildi.

Maske kararında etkili olan nedenler hakkında konuşan Profesör Doktor Turan, vaka sayılarında görülen azalmanın ve toplumdaki yaygınlığının azalmasının ilk neden olduğunu söyledi. Diğer taraftan ikinci neden olarak da Omicron varyantının hastalık şiddetinin düşük olmasının önemli olduğu yönünde ifadeler kullanıldı. Bu iki sebep dolayısı ile maske kullanımı hakkında kararların alındığı da paylaşıldı.

Turan sürekli bireysel tedbirlere dikkat edilmesinin önemine de dikkat çekti ve hastalık hakkında şüphe duyan kişilere maske takın önerisinde bulundu. Turan, toplu ulaşıma ve sağlık kuruluşlarına maske kullanım zorunluluğunun vaka sayılarının binin altına düşene kadar devam edeceğine de dikkat çekti. Mayıs ayına yaklaştığımızı ifade eden bilim kurulu üyesi vaka sayılarının 2 binlere kadar indiğini de söyledi. Son Bilim Kurulu toplantısının da çok duygusal olduğunu ifade eden Turan, olağanüstü bir durum olmadığı sürece yeniden toplanmayacaklarını açıkladı. Mesleklerini severek yaptıklarını açıklayan Bilim Kurulu üyesi bunun bir gönül işi olduğunu söyledi ve görevlerini onurla yaptıklarını ifade etti.