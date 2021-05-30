Haziran 2021 Astrolojik Olaylar! Haziran Ayında Neler Yaşanacak?

Yaz mevsiminin ilk ayı olan Haziran ayında burçlar dünyasında neler yaşanacağı ve hangi temalara gündemde olacağı merak konusu oldu. İşte 2021 senesinin Haziran ayında yaşanacak olaylar ve konu hakkında detaylı bilgiler.

23 Mayıs 2021 tarihi itibari ile sınırları dışında hareket etmekte olan Venüs, 18 haziran 2021 tarihine kadar bu hareketine devam edecek. Bu durum ilişki temasında sıra dışı olayları beraberinde getirirken eskiden aykırı olduğu düşünülen durumlara daha sıcak bakılabilmeyi sağlayacak. Bu süreçte sosyal hayat da hareketli bir hal alacakken finans piyasalarında da değişikliğe gidilmesi dikkat çekecek. Haziran ayının sonuna kadar finan konusunda aşırı dalgalanmalara hazır olunması gerektiği tavsiye edilmektedir.

23 Mayıs tarihinde kova burcunda retro hareketine başlayan Satürn ise Haziran ayı boyunca olduğu yerde kalacak ve bu durum disiplinli olmak konusunda bazı zorlukları beraberinde getirecek. 26 Mayıs tarihinde yay burcunda yaşanan ay tutulmasının ve dolunayın etkileri ise Haziran ayının da ilk günlerinde görülmeye devam edecek. Değişiklik gösteren durumlar karar vermeyi zorlaştırırken önemli konularda da ikilemde kalınabilir.

Merkür ise 29 Mayıs tarihinde ikizler burcunda gerilemeye başlamıştı ve bu gerileme Haziran ayının 22'si ne kadar devam edecek. Burçlar bu süreç boyunca kendilerini daha iyi bir şekilde ifade etmenin yollarını arayacak. 2 Haziran tarihinde ise Venüs yengeç burcunda olacak ve bu dönem güvende olma ihtiyacını hissettirecek. İlişki konusunda ise bu etkiler korumacı yönleri ortaya çıkarabilecek.

İkizler burcunda 10 Haziran tarihinde güneş tutulmasının yaşanacak olması ise hayal gücünü ön plana çıkaracak. Henüz görülmemiş bir değişim ihtiyacı da doğabilecek iken bu değişimlere içgüdüsel olarak bir dirençte gösterilebilir. İçinde bulunulan durumdan kaçma ihtiyacı veya kararsızlık meydana gelebilirken değişimi açık olunması gerektiği önerilmektedir. Yaşanılan olaylara karşı direnç gösterip reddetmek yerine burçların kendisini akışa teslim etmesi ve bakış açılarında değişiklik yapması onların faydasına olacaktır.