Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar Bodrum'da Görüntülendi

Yapımcı Burak Sağyaşar, başarılı eşi Hatice Şendil ve oğlu Can ile birlikte Bodrum'da tatilin keyfini çıkarttı. Önceki gün ünlü çift, teknelerini Cennet Koyu’nda demirlerken ikilinin keyifli halleri de dikkat çekti. Deniz ile güneşin keyfini çıkaran Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar çifti oğulları Can ile ilgilenmeyi de ihmal etmedi.

Ünlü oyuncu Hatice Şendil, sarı renkte olan bikinisi ile dikkatleri üzerinde toplarken yapımcı eşi Burak Sağyaşar ile de uzun süre sohbet etti. Ünlü çift, Bodrum'da tatil yaptığı sırada neşeli halleri ile kameralara yansırken magazin gündeminin de üst sıralarında yer aldı.

Başarılı yapımcı Burak Sağyaşar, denizden çıktıktan sonra oğlu Can’ın saçına taradı ve aile keyifli dakikalar geçirdi. Akşam saatlerinde ise Sağyaşar ailesi bot ile koydan ayrılırken daha sonra ailenin havaalanının yolunu tuttuğu da öğrenildi.

Oyuncu Hatice Şendil ile yapımcı Burak Sağyaşar çifti 2015 senesinde nikah masasına oturarak sevenlerini mutlu etmişti. Evlendikleri günden beri mutlu evliliklerin, sürdüren ünlü isimler 2017'de ise oğulları Can’ı kucaklarına almıştı. Çiftin oğulları Can'ın dünyaya gelmesi ile ilk kez anne ve babalık duygusu yaşayan çift, son olarak Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.

Şendil, daha önce yapmış olduğu açıklamalarında kıskanç bir eş olmadığını belirtmiş ve sınırlarını ile kendini keşfetmiş bir birey olduğunu söylemişti. Kıskanmanın ilkel bir duygu olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, gelişmemiş yanının da kendisini rahatsız edeceğini söyledi. Tek taraflı da olmadığını ifade eden ünlü isim, kıskanma duygusunun her yönü ile geliştiğini açıklayarak adından söz ettirmişti.

Oğulları Can’ın dünyaya gelmesi ardından ilişkilerinde yaşanan değişiklikleri de anlatan ünlü oyuncu Hatice Şendil, durumlar ile duyguların değiştiğini söylemişti. Oğulları Can ile birlikte hayatlarına başka bir aşk ve enerjinin geldiğini ifade eden oyuncu, dikkatleri üzerinde toplamıştı.