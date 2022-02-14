Hasan Denizyaran Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Dizileri Nelerdir?

24 Temmuz 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen başarılı oyuncu Hasan Denizyaran isimli başarılı oyuncu dizilerde ve sinema projelerinde rol alarak performans sergilemekte ve izleyici karşısına çıkmaktadır. İzmirli olduğu bilinen yakışıklı oyuncunun boyu 188 cm, kilosu ise 80’dir. Aslan burcu olduğu öğrenilen ünlü oyuncu Hasan Denizyaran’ın gözleri kahverengidir ve ünlü oyuncunun bir de erkek kardeşi vardır.

Ev hanımı bir anne ile konfeksiyoncu bir babanın büyük oğlu olan Hasan Denizyaran isimli oyuncunun kendisinden 4 yaş küçük bir erkek kardeşi olduğu da bilinmektedir. Babasını trafik kazasında kaybettiğini de açıklayan oyuncu, annesinin ev hanımı olduğunu fakat sonradan evlilik danışmanlığı ve yaşam koçluğu gibi eğitimler aldığını, 2 kitap yazdığını ve şu anda üçüncüyü yazdığını söylemiştir. Babasının vefatının kendisi için zor olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, bu ölümünün beklenmediğini ve ailede bulunan büyüklerinin hepsinin vefat ettiğini ve kendisini büyük bir sorumluluğun içinde bulduğunu açıklamıştır.

Yetenekli oyuncu eğitim konusunda ise hiç başarılı bir çocuk olmadığını ifade ederken tembel bir öğrenci olduğunu ancak sosyal aktivitelerde ise çok iyi olduğunu ve küçük yaşlardan beri spor dalları ile uğraştığını söylemiştir. 3 enstrüman çaldığını açıklayan Hasan Denizyaran, ailesinin kendisini spora ve farklı olanlara da teşvik ettiğini belirtmiştir.

Lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji Lisesi'nde tamamlayan Hasan Denizyaran isimli ünlü oyuncu İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde ise lisans eğitimini gerçekleştirmiştir.

2014 senesinde Sungurlar isimli dizi ile oyunculuğa adım atan Hasan Denizyaran, kariyerine modellik ile başlamış ve daha sonra çeşitli reklam filmlerinde rol almıştır. Daha sonra 2016 senesinde performans sergilediği Hayat Sevince Güzel isimli projede Erkan isimli karakter ile adını duyuran Hasan Denizyaran, oyunculuk mesleği yapmasında şöhretin etkisinin olmadığını belirtmiştir.