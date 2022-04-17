'Harkov'da Üç Sivil Öldürüldü'

Yerel yetkililer, Rus kuvvetlerinin bir gecede birden fazla yeri bombaladığı için Harkov'da en az üç kişinin öldüğünü ve 30'dan fazla kişinin yaralandığını söylüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü, Kiev yakınlarındaki bir mühimmat fabrikasının imha edildiğini söyledi.

Rusya, birliklerinin Mariupol'u "tamamen temizlediğini" ve bir çelik fabrikasında sadece az sayıda Ukrayna kuvvetinin kaldığını söyledi.

Mariupol'daki Ukrayna kuvvetlerinin 03:00 GMT'ye kadar silahlarını bırakmaları halinde hayatlarının bağışlanacağı belirtiliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Mariupol'daki Ukraynalı savaşçıların öldürülmesi durumunda barış görüşmelerinden çekilme tehdidinde bulundu.

Mariupol'daki durumu "insanlık dışı" olarak nitelendiriyor ve müttefikleri Ukrayna kuvvetlerine daha fazla silah sağlamaya çağırıyor.

Zelenskiy, Biden'ı ziyaret etmeye çağırdı

Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ı ülkesini ziyaret etmeye çağırdı.

Zelenskiy,

ABD yayın organı CNN'e verdiği röportajda, "Bence o

ABD'nin lideri ve bu yüzden buraya görmeye gelmeli" dedi.

Zelenskiy, "Tabii ki bu onun kararı" diye ekledi, herhangi bir planın

Ukrayna'daki güvenlik durumuna bağlı olacağını ekledi.

Rusya ateşkes ilan etmeli, geri çekilmeli: Birleşik Krallık Piskoposu

Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, Paskalya vaazında Rusya'ya ateşkes ilan etmesi ve Ukrayna'dan çekilmesi çağrısında bulundu.

Anglikan kilisesinin lideri, Paskalya'nın "kan ve demir" değil, barış zamanı olduğunu söyledi.

Doğu Ortodoks kilisesinde ve ardından Rusya ve Ukrayna'da birçok kişinin Pazar gününün Kutsal Hafta'nın başlangıcını işaret ettiğini belirterek – Paskalya'ya giden hafta – "Bu, Rus ateşkesi, geri çekilme ve müzakerelere bağlılık için bir zaman olsun" dedi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı direnişinin "kahramanca" olduğunu, Rusya'yı hızlı bir zafer olmasını beklediği şeyden mahrum bıraktığını ve "uzamış" bir savaşa zemin hazırladığını söyledi.

Draghi, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği röportajda, "Bizi bekleyen şey, devam edecek bir direniş savaşı, yıkımla birlikte uzun süreli şiddet. Ukrayna halkının Rus işgalini kabul edebileceğine dair hiçbir işaret yok."

Ukrayna Başbakanı, Mariupol'daki güçlerin teslim olmadığını söyledi

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, kuşatılmış Mariupol şehrinde kalan Ukrayna kuvvetlerinin hala savaştığını ve teslim olmadığını söyledi.

ABC'nin "Bu Hafta" programına konuşan Shmyhal, Ukraynalı askerlerin şehrin bazı bölgelerini kontrol etmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.