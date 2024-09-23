Basketbol maçında Haremspor, Trabzon deplasmanında 22-0’lık muhteşem bir başlangıç yaptı. İlk periyotta 25-8’lik üstünlükle tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti. Ancak, Trabzonspor’un ikinci çeyrekteki agresif oyunu, Jitauripus Gordon’un önderliğinde skoru 40-35’e getirmesiyle Haremspor’un avantajını azalttı.

Üçüncü çeyrekte, Trabzonspor’un üçlüğü ile skoru eşitlemesi (58-58) heyecanı artırdı. Son periyotta Trabzonspor, 62-60 öne geçti fakat Haremspor, bitime 5 dakika kala skoru 73-72’ye çevirdi. Trabzonspor son dakikalarındaki hızlı hücumlarla 78-75 öne geçti. Ancak Haremspor, Ömer Sancaklı’nın üçlüğüyle durumu 83-80 lehine çevirdi.

Öne Çıkan İsimler:

Trabzonspor: Jitauripus Gordon 30 sayı, 8 ribaund; Jordan Brown 14 sayı, 10 ribaund; Rijad Aydın 14 sayı.

Jitauripus Gordon 30 sayı, 8 ribaund; Jordan Brown 14 sayı, 10 ribaund; Rijad Aydın 14 sayı. Haremspor: Dustin Thomas 25 sayı, 6 ribaund; Jordan Johnson 14 sayı, 7 asist; Cihat Mert Dalgalı 13 sayı.

Bu zorlu maç, basketbol tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı!