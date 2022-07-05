Hapisteki WNBA Yıldızı Griner Biden'a: 'Beni eve götür'

ABD'li basketbol yıldızı Brittney Griner , Başkan Joe Biden'a Rusya'daki hapishaneden serbest bırakılmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapması için çağrıda bulundu ve bir mektupta sonsuza kadar hapiste kalacağından "korktuğunu" söyledi.

Kadınlar Ulusal Basketbol Birliği (WNBA) all-star ve iki kez Olimpiyat altın madalyası sahibi Griner'ın temsilcileri, Pazartesi günü, menajeri Lindsay Kagawa Colas'ın Beyaz Saray'a teslim edildiğini söylediği mektuptan alıntılar yayınladı.

Griner, "Burada bir Rus hapishanesinde, düşüncelerimle ve karımın, ailemin, arkadaşlarımın, olimpiyat formasının veya herhangi bir başarımın koruması olmadan tek başıma otururken, sonsuza kadar burada olacağımdan korkuyorum" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bağımsızlık Günü'ne atıfta bulunarak, "4 Temmuz'da ailemiz normalde Vietnam Savaşı Gazisi olan babam da dahil olmak üzere özgürlüğümüz için savaşanların hizmetini onurlandırır" diye ekledi .

"Bu günü genellikle nasıl kutladığımı düşünmek canımı yakıyor çünkü özgürlük bu yıl benim için tamamen farklı bir şey ifade ediyor."

Griner, Şubat ayı ortasında Rusya'nın başkentindeki havaalanında, bagajında ​​kenevir yağı içeren vape kartuşları taşıma suçlamasıyla tutuklandı.

Hapsedilmesi, Rusya ile ABD arasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine artan gerilimlerin olduğu bir zamanda geldi ve Biden yönetimi onun “haksız yere gözaltına alındığını” söyledi.

Griner'in davası 1 Temmuz'da Moskova'da başladı. Savcılık iki tanık sorguladı: Devlet haber ajansı RIA-Novosti'ye göre, açık mahkemede konuşan bir havaalanı gümrük memuru ve kapalı bir oturumda kimliği belirsiz bir tanık.

Mahkeme, daha sonra diğer iki tanığın gelmemesi üzerine duruşmanın ertelendiğini ve bir sonraki oturumun 7 Temmuz olarak belirlendiğini söyledi.

ABD Maslahatgüzarı Elizabeth Rood, duruşmada gazetecilere, Griner'ın kendisine “inancını koruduğunu” ve “beklenebileceği kadar iyi yaptığını” söylediğini söyledi.

Biden yönetimi daha önce Griner ve başka bir Amerikalı, Michigan kurumsal güvenlik yöneticisi Paul Whelan'ı Rusya'dan eve getirmek için çalıştığını ve davalarının önceliklerini koruduğunu söyledi.

Pazartesi günkü mektupta Griner, Biden'ı geri dönmesini sağlamak için yetkilerini kullanmaya çağırdı.

"Lütfen bizi eve getirmek için elinden geleni yap. 2020'de ilk kez oy verdim ve size oy verdim. Sana inanıyorum. Özgürlüğümle ilgili hâlâ yapacak o kadar çok iyi şeyim var ki, geri kazanmaya yardımcı olabilirsiniz” dedi.

"Karımı özledim! Ben ailemi özledim! Takım arkadaşlarımı özledim! Şu anda bu kadar acı çektiklerini bilmek beni öldürüyor. Beni eve götürmek için şu anda yapabileceğiniz her şey için minnettarım.”