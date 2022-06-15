Hapisteki Kremlin Eleştirmeni Navalny, Bilinmeyen Bir Yere Taşındı

Müttefiklerine göre Rus muhalefet lideri Alexey Navalny, cezasını çekmekte olduğu bir hapishaneden aniden açıklanmayan bir yere nakledildi.

Rusya'nın en önde gelen muhalefet lideri Navalny, Başkan Vladimir Putin'in Rusya'sını hırsızlar ve suçlular tarafından yönetilen, yanlışın doğru olarak gösterildiği ve yargıçların aslında ölüme mahkûm bir elitin temsilcileri olduğu bir distopya devleti olarak nitelendirdi.

Navalny'nin üst düzey yardımcısı Salı günü Telegram uygulamasında transfer hakkında bilgi verdi.

Daha geçen ay Navalny, Putin'i bir Rus mahkemesinde video bağlantısı aracılığıyla azarladı ve Kremlin şefinin hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın masum insanlarını katleden "aptal bir savaş" başlattığını söyledi.

Avukatı, Moskova'nın 119km (74 mil) doğusundaki Pokrov'daki bir esir kampı olan 2 No'lu Islah Kolonisi'ne geldiğinde, Navalny'nin genelkurmay başkanı Leonid Volkov'a göre, kendisine “Burada böyle bir hükümlü yok” denildi.

Volkov, Telegram'da yaptığı açıklamada, "Alexey'in şu anda nerede olduğunu ve hangi koloniye götürüldüğünü bilmiyoruz" dedi.

Avukat Olga Mikhaylova, Rusya'nın devlet haber ajansı TASS'a, Navalny'nin avukatlarına kendisinin maksimum güvenlikli bir hapishaneye nakledildiğinin söylendiğini, "Ama hangisi bize söylenmedi" dedi.

Navalny'nin sözcüsü , Navalny'nin Moskova'nın yaklaşık 250km (155 mil) doğusunda, Vladimir yakınlarındaki yüksek güvenlikli ceza kolonisi IK-6 Melekhovo'ya götürüldüğüne dair spekülasyonlar olduğunu söyledi.

Sözcüsü Kira Yarmysh, "Başka bir koloniye nakledilmesiyle ilgili sorun, yalnızca yüksek güvenlikli koloninin çok daha korkutucu olması değil: Alexey'nin nerede olduğunu bilmememizden daha fazlası" dedi.

"Onu öldürmeye çalışan sistemle birebir."

Rusya'nın hapishane servisine hemen yorum yapmak için ulaşılamadı.

Gönüllü dönüş

Navalny, 2021'de Almanya'dan gönüllü olarak Rusya'ya döndüğü ve Batılı laboratuvar testlerinin Sibirya'da kendisini bir sinir gazıyla zehirleme girişimi olduğunu gösterdiği için tedavi gördüğü için farklı Rus muhalefetinin hayranlığını kazandı .

Almanya'dan döndükten sonra tutuklandı ve şartlı tahliye ihlali nedeniyle iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

24 Mart'ta Navalny, dolandırıcılık ve mahkemeye itaatsizlikten dokuz yıl daha hapis cezasına çarptırıldı . Muhalefet lideri, aleyhindeki suçlamaların uydurma olduğunu ve siyasi emellerini engellemeyi amaçladığını söyledi.

Kararda yargıç, Navalny'nin ziyaret ve yazışma haklarının azaltılacağı maksimum güvenlikli bir cezaevine nakledilmesine karar verdi. Temyizini kaybettikten sonra birine nakledilmesi gerekiyordu.

Navalny'nin siyasi ağı, hapsedilmesinden bu yana “aşırılıkçı” bir örgüt olarak yasaklandığı için büyük ölçüde dağıldı. Kıdemli yardımcılar ve organizatörler ya hapse atıldı ya da sürgüne zorlandı.

Muhalefet lideri iki hafta önce, yeni bir ceza davasında aşırılık yanlısı bir örgüt kurmak ve yetkililere karşı nefreti körüklemekle suçlandığını söyledi; bu suçlar, azami 15 yıl daha hapis cezası gerektiren suçlar.