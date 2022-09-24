Hanımların Dikkatine! Bu 3 Banka Sizlere 30.000 TL Nakit Ödemesi Veriyor!

30000 TL kadar nakit ödemesinden faydalanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerek ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu. 30000 TL kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda, şubelere gitmeden de işlemlerini 5 dakika içerisinde yapabilmektedirler. 30000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen tüm vatandaşlar için aynı gün içinde hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin başvuru şartlarına uygun olması durumunda ve ev hanımı olması durumunda da aşağıdaki bankalar bu kişilere kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir.

AKBANK

30000 TL kredi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda, Akbank üzerinden istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirebiliyor ve nakit kredi kullanabiliyor.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabileceğiniz bu bankadan 44 25 numarasına kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak göndermeniz yeterli olacak ve kredi sonucu kısa mesaj ile sizlere gönderilecektir.

Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz sms ile birlikte ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak da kullandırılmaktadır.

Acil kredi kampanyasına katılarak, şartları uygun olan tüm vatandaşlara, Akbank üzerinden kredi başvurusu yapmak için ayrıca Akbank Direkt uygulaması üzerinden de kredi başvurusunda bulunabiliyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek TC kimlik numarasına 50 30 numarasına göndermeleri durumunda kredi kampanyasına katılabilir. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Acil kredi kullanacak olan kişilere aynı gün içinde destek ödemeleri verilecek ve onaylanan bu krediler, hesaplarına yatırılarak da kullandırılacaktır.