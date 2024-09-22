Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2023" araştırması, Türkiye'deki 1 milyon 62 bin 328 firmada 12 milyon 448 bin 735 kişinin çalıştığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, 17 sektörün borçları geçen yıla göre artış gösterdi.

Cari oran analizi, "bilgi ve iletişim" sektöründeki firmaların en yüksek ortalama cari oranına sahip olduğunu, bu oranın 1,56 olduğunu gösterdi. Bunu, 1,43 ile "imalat" sektörü ve 1,29 ile "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı", "madencilik ve taş ocakçılığı" ve "ulaştırma ve depolama" sektörleri izledi.

Öte yandan, "kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor" ile "eğitim" sektörlerinde ortalama cari oran 1'in altında kaldı; sırasıyla 0,996 ve 0,816 olarak belirlendi. Cari oran, işletmelerin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü ve net işletme sermayesinin yeterliliğini gösteriyor.