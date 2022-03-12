Hangi Banka 32 Günlük Vadeye En Yüksek Faizi Veriyor? 1700 TL Aylık Net Kazanç Elde Etme İmkanı

Kimi vatandaşlar, ellerinde bulunan birikimlerinin tamamını değerli metallere yatırım yaparak değerlendirirken, ikimizi istek yatırımlarını gayrimenkul ya da taşıtların üzerinde değerlendirmeyi tercih etmektedir. Diğer taraftan son zamanlarda kripto para yatırımları da oldukça revaçta görünüyor.

Yatırımcılar aslında, bu tür gel yatırımlar ile elindeki paranın değerini olası enflasyon rakamlarının yükselmesine karşı korumak amacıyla hareket ediyor. Bu durum ise haliyle olası yükseliş durumlarında yatırımcılara kazanç elde etme fırsatını sunuyor. Fakat bu piyasalarda kazanç olduğu kadar zarar eski de var.

Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduata Faiz Oranı Detayları

32 günlük vadeli mevduat hesaplamaları işlemlerinde pek çok banka, yüzde 20’nin altında bir faiz sunuyor fakat özellikle de gelişim gösteren ve büyümekte olan bankalar, daha çok müşteriye ulaşabilmek amacıyla bu alanda faiz oranlarını daha yüksek seviyelerde tutmayı tercih ediyor ve böylelikle yatırımcıları cezbediyor.

Bu bankaların başında şüphesiz ki Fibabanka geliyor. 32 günlük vadeli mevduat hesabını TL cinsinden yatıran vatandaşlara %20.50 faiz oranı ile Türkiye’de en iyi faiz oranı veren bankalar arasında yer alıyor.

32 Günlük Vadeli Mevduata Fibabanka Net Ne Kadar Kazanç Veriyor?

Fibabanka’da, 32 günlük vadeli bir mevduat hesabı açan ve 100 bin TL’lik bir yatırım da bulunan vatandaşlar, söz konusu faiz oranı ile beraber TL cinsi yatırımlarda brüt 1797 TL kazanç elde ediyor. Fakat bu kazanç üzerinden yasal bir şekilde vergi kesintisi yapıldığı için net kazanç miktarında düşüş yaşanıyor. Vergi kesintisi sonrasında ise Fibabanka’da 32 günlük vadeli mevduat hesabına 100 bin TL yatırıldığında net kazanç 1707 TL olacak şekilde hesaplanıyor. Böylelikle yatırımcı, Fibabanka’ya yatırımını gerçekleştirdikten sonra bu koşullar altında 32 gün sonunda yatırdığı 100 bin TL'yi 101.707 TL olacak şekilde geri alıyor.