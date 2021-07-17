Hande Yener Meme Kanserini Atlattığı Günleri Gözyaşları İçerisinde Anlattı

Pop müziğin önde gelen isimleri arasında bulunan Hande Yener, bir senedir annesinden ve en yakınlarından bile gizlediği gerçeği gözyaşları içerisinde anlattı ve samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı meme kanserini atlattığını ifade ederken geçirmiş olduğu zor günleri ve konu hakkında detaylı bilgileri sevenleriyle paylaştı.

48 yaşındaki ünlü şarkıcı, keyifli bir sohbet gerçekleştirirken artık çok değiştiğini söyledi ve bu değişimin sebebi olarak 1 sene önce geçirdiği meme kanserini anlattı. 7 saat süren bir operasyon sonucunda meme kanserinden kurtulduğunu ifade eden başarılı sanatçı bir gün evinde oturduğu sırada göğsünde hissetmiş olduğu kitle sonucunda hastaneye gittiğini ve meme kanseri olduğunu bu şekilde öğrendiğini anlattı.

Evde kendisi kontrol yaparken şüphelenip hastaneye gittiğini ifade eden Yener, akşam saatinde laboratuvarda bir doktorun odasına girdiği zaman doktorun “felaket” dediğini duyduğunu ve yıkıldığını söyledi. Öleceğini düşündüğünü ifade eden ünlü şarkıcı, erken teşhisin hayat kurtardığını o süreçte öğrendiğini ifade etti. Dr. Cihan Uras sayesinde kemoterapi bile görmeden hastalığı anlattığını ifade eden ünlü şarkıcı söylemiş oldukları ile sevenlerini üzdü.

6 ayda bir yaşadığını kutladığını ifade eden Hande Yener, temiz bir rapor çıktığı zaman evde çığlıklar eşliğinde kutlama yaptıklarını söyledi. Hastalığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan ünlü sanatçı samimi itiraflarda bulundu. Gözyaşları içerisinde hastaneye girdiği zaman yanındakilerin intihar etmemesi için arkasından geldiğini söyledi. Doktoru ile görüşme yaptıktan sonra motivasyonunun değiştiğini söyleyen başarılı şarkıcı, bir an geldiğini teslim olduğunu ve “Allah'ıma kavuşuyorum” şeklinde düşündüğünü açıkladı.

Kanser tedavisi gördüğü zaman sahneye de çıktığını ifade eden ünlü sanatçı, omuzlarındaki direnler ve vücudundaki kabloların görünmemesi için vatkalı bir ceket giyerek sahneye çıktığını ve bu şekilde kimsenin anlamadığını söyledi. Her kadının kendisini kontrol etmesi gerektiğini düşündüğünü ifade eden Yener, ilk ve son kez kanser hakkında konuştuğunu, bu hastalığın üzerine yapışmasını istemediğini ve kimsenin kendisini bu hastalık ile anmasını tercih etmediğini belirtti.