Hande Doğandemir’den Annemizi Saklarken Dizisi Hakkında Açıklama

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Annemizi Saklarken isimli televizyon dizisi projesinde Hande Doğandemir ve Kutsi gibi iki başarılı oyuncu başrolde yer alıyordu. İkilinin ekran uyumu beğeni toplamış fakat dizi elde ettiği düşük izlenme oranları sebebiyle yalnızca 8 bölüm boyunca ekranlarda yer almıştı. Yayın hayatına başlamasından kısa bir süre sonra final bölümünü yayınlayarak ekran hayatına son veren proje bu karar ile hala konuşuluyor.

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir ise şubat ayının ilk günlerinde final yapan dizi ardından dinlenme dönemini geçirdi ve güncel olarak yeni teklifleri değerlendirmeye başladı. Muhabirler ünlü oyuncu Hande Doğandemir’e söz konusu projenin neden bittiğini sordu ve alınan yanıt şaşırtıcı olarak yorumlandı. Ünlü isim, Annemizi Saklarken dizisinin final yapması hakkında sorulan soruya kendisinin de anlamadığı yönünde bir yanıt verirken güzel bir ekip ile beraber güzel bir iş yaptıklarını da açıkladı. Ünlü oyuncu bu durumun kendisini mutlu ettiğini söylerken Star TV'nin almış olduğu final kararına iki ay sonra tepkisini koydu. Projeye inandıklarını ve emek verdiklerini ifade eden ünlü isim üzüldüklerini söyledi fakat buna da alıştıkları ve sistemin bu yönde olduğını belirtti. Yanlarına kar kalan zamanları hatırladıklarını ifade eden ünlü oyuncu Annemizi Saklarken dizisinde Handan isimli karaktere hayat veriyordu.

Bugüne kadar dizilerde görülen ve kendisini çocuklarına adayan bir anne karakterinden daha farklı bir şekilde izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu projenin final yapması sonrasında bir süre dinlemeyi tercih etmişti. Ünlü isim güzel bir projenin gelmesi durumunda sete çıkmaya hazır olduğunu ifade ederken yapımcılardan iyi projeler beklediğini de açıkladı. Diğer taraftan kendisi gibi oyuncu olan Onur Tuna ile yaşadığı aşk sorularına da yanıt veren ünlü isim onunla ilgili bir şey söylemeyeceğini belirtti ve özel konulara girmekten kaçındı.