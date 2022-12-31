Hande Doğandemir Yeni Karakter ile Dönüyor

Son zamanlarda setten sete koşan ve yoğun bir şekilde çalışan başarılı oyuncu Hande Doğandemir ekranların aranılan kadın yüzleri arasında yer alıyor. Ünlü isim geçtiğimiz sezonda Annemizi Saklarken isimli televizyon dizisi projesinde oldukça başarılı bir performans ortaya koymuş ve bu gelişme ile sıklıkla adından söz ettirmeye başlamıştı. Fakat dizi çok sevilmesine rağmen Annemizi saklarken isimli yapımın ömrü kısa olmuş ve proje 8. bölümde final yaparak yayın hayatını sonlandırmıştı.

Bu sezonda da Annemizi Saklarken isimli televizyon dizisi projesinde benzer bir şekilde talihsizlik yaşayan ünlü oyuncu Hande Doğandemir Hayat Bugün isimli dizi projesinde başrolde yer alarak performans sergiliyor ve seyirci karşısına çıkıyordu. Bu dizi yalnızca 8 bölüm boyunca ekranlarda tutunabildi ve daha sonra düşük reyting oranları sebebiyle yayın hayatını sonlandırarak final bölümünü yayınladı. Annemizi Saklarken isimli dizi projesi ardından Hayat Bugün isimli yapımda da üst üste televizyon projelerinde hüsran yaşayarak seyirci grubunu üzüntüye boğan Hande Doğandemir bu defa yeni bir karakter ile ekranlarda yer alacak. Sizler için haberimizin devamında son zamanlarda çok çalışan fakat diziler konusunda hüsran yaşayan ünlü isim Hande Doğandemir'in yeni projesi ile ilgili detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Hande Doğandemir, Hayat Bugün ve Annemizi Saklarken dizlerinde oldukça iyi performanslar sergilemesine rağmen projenin elde ettiği reyting oranlarının düşük olma sebebiyle oyuncu kadrosunda yer alan ekip arkadaşları ile beraber bir talihsizlik tecrübe etmişti. Fakat ünlü oyuncunun yeni film projesi ile adından söz ettireceği öğrenildi ve filmin ismi ve konusu merak edildi.

Güzel oyuncu Hande Doğandemir beyazperde de 49 isimli sinema filmi ile hayranları ile buluşacak ve güçlü bir şekilde yolculuk performansı sergileyecek. Film projesinin geçmişte çok konuşulan ve çok etkili olan bir konuyu anlatacağı öğrenilirken gerçek bir hikayeden uyarlandığı da öğrenildi. Filmin senaryosunun İlker Arslan ile Barış Erdoğan tarafından kaleme alındığı ifade edilirken yönetmenliğin ise Hakan İnan tarafından üstlendiği açıklandı. Hande Doğandemir'e filmde yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun eşlik edeceği açıklandı ve oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler de öğrenildi. İsmail Hacıoğlu ile Hande Doğandemir'in yanı sıra 49 isimli sinema filminin oyuncu kadrosunda Doğukan Polat, Sinan Tuzcu, Kerem Alışık ve Hasan Küçükçetin de rol alıyor.

Ankara'da 22 Kasım 1985 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Hande Doğandemir ailesinin tek çocuğudur. Ünlü oyuncunun babası banka emeklisi ve annesi de bir kamu kurumundan emeklidir. Ünlü isim ortaokul ve liseyi Ankara'da okumuş ve Fransızca eğitim almıştır. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümünde iletişim sosyolojisi üzerine eğitim görerek tamamlayan ünlü oyuncu üniversite son sınıfta Erasmus ile 6 ay boyunca Fransa'da okuma fırsatı elde etmiştir. Ünlü oyuncu 2016 senesinde Şükrü Özyıldız ile başrolünü paylaştığı Her Şey Aşktan filminde güçlü bir performans sergilemiştir.