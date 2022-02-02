Hande Ataizi’den Camdaki Kız Açıklaması

Geçtiğimiz sezonda ilk bölümünü yayınlayarak ekranlarda adeta fırtınalar estiren Camdaki Kız isimli sevilen dizide Cana isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Hande Ataizi, dizisi hakkında dikkat çeken açıklamalar gerçekleştirdi.

Her şeyin iyi gittiğini belirten yetenekli oyuncu dizide sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Perşembe akşamlarında izleyici karşısına çıkan projenin etkileyici hikayesi ve konusu milyonlarca izleyiciye ekranlara kilitlerken yeni bölümler de merak içerisinde izlenmeye devam ediyor.

Kanal D ekranlarında dizi hayranları ile buluşan proje ilk bölümünden bu yana oldukça iyi sonuçlar alarak yayın hayatına devam ediyor. Ünlü oyuncu Hande Ataizi ise Camdaki Kız isimli projede severek çalıştığını anlattı ve bunun çok önemli bir şey olduğunu da söyledi.

Günlerin çoğunu sette geçirdikleri için set ortamının ne kadar önemli olduğunu belirten ünlü oyuncu Hande Ataizi, güzel bir ekip ile çalıştıklarını da belirtti. Oyuncu çok güzel bir hikayenin diziye uyarlandığı hatırlatırken en başından beri bunu bildiğini söyledi. Bu işlerin elbette sürpriz de olduğunu söyleyen ünlü isim, tüm dizilerde olduğu gibi yüzde 50 şansın bulunduğunu da açıkladı.

Dizide kötü bir karaktere hayat vermenin farkını da anlatan Hande Ataizi her insanın içinde kötülük potansiyeli olduğuna dikkat çekti ve koşullar doğrultusunda herkesin kötülük potansiyelinin bulunduğunu belirtti. İnsanların cinnet anlarının da olduğunu açıklayan ünlü isim bir anda kişilerin koşullar etkisiyle o durumu düşebileceğini açıkladı ve elinden geldiği kadar içindeki o bölümü çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Camdaki Kız’ın Cana’sı bunun yanı sıra yeni dönem oyuncularının tembel olduğunu söyledi ve spor yapmanın önemine de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gençlere doğru bir şekilde örnek olmaya çaba harcadığını söyleyen ünlü isim, yapmış olduğu açıklamalar ile sevenlerinden beğeni topladı ve ilgileri üzerine çekti.