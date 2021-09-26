Hamileyken Aşı Yaptırmayan Gülbempe’den Pişmanlık Açıklaması!

Adana'da yaşanan olayda 8 aylık hamile olduğu sırada koronavirüse yakalanıp erken doğum gerçekleştiren ve bir süre boyunca yoğun bakımda tedavi gören Gülpembe Ünlü isimli kadın, aşağı olmaması sebebiyle pişman olduğunu açıkladı. Ünlü, küvöze konulan bebeğini hiç görmediğini anlatırken hamilelik süresi boyunca aşı olma konusunda tereddüt ettiğini ifade etti. Bunun sonucunda ise bebeği ile kendisinin hayati risk yaşadığını açıklayan kadın, hastalığı bu kadar ağır geçireceğini bilseydi kesinlikle aşı olacağını da söyledi.

Gebelerde ve aşı olmayan vatandaşta riskin daha büyük olduğunu açıklayan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doçent Doktor Sefa Arlıer, önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

30 yaşındaki genç kadın Gülpembe Ünlü, Adana'da 8 aylık hamileyken koronavirüse yakalanmış ve erken doğum yapmıştı. Küvöze konulan bebeğini hiç göremeyen ev kadını Ünlü, aşı yaptırmaması sebebi ile pişman olduğunu açıkladı. Geçen sene Ocak ayında ilk çocuğuna hamile kalan Gülpembe Ünlü, doktor kontrolünde hamilelik sürecini geçirmişti. Koronavirüs aşısının bebeğine zarar vermesi korkusu ile yaptıramayan genç kadın, koronavirüsten korunmak için evinden dışarıda çıkmıyordu. Fakat hamileliğinin 8. ayında hastalığa yakalanan genç kadın doğum yaptıktan sonra bebeğini hiç göremedi.

31 Ağustos tarihinde ciğerlerinde ağrı ve nefes darlığı şikayetiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuruda bulunan Gülpembe Ünlü isimli kadının testi pozitif çıktı ve tedavi altına alındı. Durumu ağırlaştığı zaman ise bebeği sezaryan ile alınan genç kadın, pişmanlık açıklaması ile dikkat çekti.

Öykü Bade ismi verilen kız bebek ise 1 ay erken dünyaya geldi anne de doğum yaptıktan sonra hastanede yoğun bakıma alındı. Genç kadın, 20 gün süren tedavi sonrasında hayat mücadelesini kazandı. Eşi Nihat Ünlü tarafından çekilen fotoğraflara bakarak teselli olmaya çalıştığını söyleyen Ünlü, kızım göremediğini anlattı.