Hamile Oyuncu Aslı Enver Yeni Fotoğrafı ile Heyecan Uyandırdı

Ani bir şekilde dünyaevine girerek hayranlarını çok şaşırtan ünlü oyuncu Aslı Enver'in ismi Benim Adım Farah isimli dizi projesi ile anılıyordu. Bir süredir Berkin Gökbudak isimli iş insanı ile beraber olduğu ortaya çıkan sevilen oyuncu Aslı Enver evlilik kararıyla magazin günlerinin üst sıralarında adından söz ettirmişti. Gerçekleşen evlilik sonrasında ünlü oyuncunun hamile olduğu öğrenilmiş ve konu hakkında çeşitli yorumlar yapılmıştı. Seyirci grubu uzun bir süredir ünlü oyuncu Aslı Enver'in ekranlara dönmesini merak heyecan içerisinde bekliyordu. Fakat konu hakkında hedefler son bilgilere göre seyirci kitlesi ve Aslı Enver'in hayranları ünlü oyuncuyu biraz daha bekleyecek. Benim Adım Farah dizisi oldukça iddialı bir şekilde Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak ve yeni bölümlerini izleyici grubu karşısına çıkaracak. Orijinali Arjantin'de çekilen dizi son derece heyecan yarattı ve oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimler merak konusu oldu.

Hikayede Farah isimli bir kadın doktorun yaşadığı olaylar anlatılacak ve olay örgüsü oldukça heyecanlı bir şekilde ilerleyecek. Farah isimli kadın doktor oğlunun tedavisi için bir ülkeye gidecek ve bu ülkede çeşitli haksızlıklar ile karşılaşacak. Farah karakterinin temizlik yaparak geçindiği düşünülecek. Aslında Farah karakteri hakkında bilinmeyen bir durum vardır ve bu karakter mafya ile mücadele vermekte olan ve seri cinayetler işleyen biridir. Ve bu durum Benim Adım Farah isimli dizi projesinin en can alıcı kısmı olarak düşünülüyor.

Ünlü oyuncu Aslı Enver ise hamile olduğunu öğrenmesi sonrasında çok farklı kararlar aldı ve dizide oynamayı tercih etmedi. Yeni dizinin ise önümüzdeki günlerde çok konuşulacağı ve çok ses getireceği tahmin ediliyor. Aslı Enver'in Benim Adım Ferah dizisinde rol alması durumunda kariyer hayatında bu dizinin çok özel bir yere sahip olacağı düşünülüyordu fakat Aslı Enver ise hayatında çok farklı bir sürece geçiş yaptı. Hamile olduğu sırada Benim Adım Farah dizisinde rol almayı tercih etmeyen ünlü oyuncu Aslı Enver ani evliliği ile çok konuşulmuştu.

Ünlü ucunu sevenleri Aslı Enver'in hamilelik haberi ve ani evliliği sonrasında ünlü oyuncunun son halini çok merak etmiş ve nasıl göründüğü ile ilgili bazı araştırmalarda bulunmuştu. Oyuncu çok fazla ortalarda görünmüyordu ve neler yaptığı merak konusu oluyordu. Magazincilere geçtiğimiz günlerde bazı açıklamalarda bulunan Aslı Enver merak edilenleri yanıtlamıştı. Ani evliliğin hamilelik sebebiyle mi olduğu şeklinde sorulan sorulara yanıt veren ünlü oyuncu Aslı Enver keyifli ve iyi olduğunu belirtirken her şeyin yolunda olduğunu da söylemişti. Evliliğin hamilelik yüzünden olmadığını fakat teşekkür ettiğini ve sevenlerinin merakını anladığını açıklayan ünlü oyuncu bu açıklamaları ile dikkatleri üzerine topladı.

Oyuncu Benim Adım Farah dizisinde rol alacaktı fakat özel hayatında yaşanan değişiklik ile yeni bir döneme giriş yaptı. Bu konu ile ilgili şu an konuşmak istemediğini belirten Aslı Enver kendisi için de çok yeni bir şey olduğunu ifade etti. Daha sonra rahat bir şekilde konuşabileceğini açıklayan ünlü oyuncu, Benim Adım Farah dizisinin de çok güzel bir proje olduğunu ifade etti. Son olarak sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınlayan ünlü oyuncu takipçilerini oldukça sevindirdi.