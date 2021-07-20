Halsey ve Alev Aydın'ın Çocuğu Ender Ridley Doğdu!

Başarılı sanatçı Halsey ile Türk sevgilisi Alev Aydın'ın ilk çocuklarının dünyaya geldiği bilgisine ulaşıldı. Anne babalık duygusunu tadan çift, bebeklerine Ender Ridley ismini verdi ve sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşımlar yapıldı.

Yaklaşık olarak 2 senedir birlikte olan senarist Alev Aydın ile Halsey çifti ilk bebekleri Ender Ridley’i kucaklarına aldı. Gözde çift güzel haberi sosyal medya hesaplarından açıklarken yapılan paylaşımlara da çok sayıda beğeni dolu yorum geldi.

14 Temmuz 2021 tarihinde doğan bebeklerine Ender Ridley ismini veren Halsey ile Alev Aydın çifti Instagram hesaplarından özel paylaşımlar gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü şarkıcının, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım beğeni dolu yorumlar ile karşılanırken çift keyifli halleri ile de dikkat çekti.

Dünyaca ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından hamilelik süreci ile ilgili sıklıkla paylaşımlar yapıyor ve yaşadığı süreci bildiriyordu. Geçtiğimiz hafta Allure Dergisi’ne konuşan Halsey, hamilelik süreci hakkında samimi açıklamalarda bulunmuş ve çocuğu hakkında konuşmuştu. Sevgilisi Alev Aydın ile çocuklarını kucağına alan Halsey, çocuklarının siyahi bir büyükbaba ve Türk büyükbabaya sahip olacağını bunun yanı sıra Hem Ramazan'ı hem de Noel’i yaşayacağını belirtmişti.

Başarılı şarkıcı, senarist sevgilisi Alev Aydın ile beraberliğinin nasıl başladığını da anlatmış ve şöhretin birlikteliklerini etkileyeceğinden endişe duyduğunu söylemişti. 26 yaşındaki şarkıcı Türk senarist Alev Aydın'ın hayatı hakkında bir film yazdığını, bu filmin bir biyografi olduğunu ve bu sebeple birlikte çok zaman geçirdiklerini belirtmişti. Bir gece ise halka açık olan bir yere beraber gittiklerini ifade eden şarkıcı, hayranlar ve paparazzi tarafından adeta yutulduğunu ve her şeyin film sahnesi gibi çok dramatik olduğunu söylemişti. Arabaya oturduğu zaman onu bir daha asla göremeyeceğini ve Alev Aydın'ı çok sevdiğini düşündüğünü anlatmıştı.