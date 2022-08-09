Halkbank’tan Sıfır Faizli Kredi Paketi! Faizsiz Kredi İmkânı

Halkbank’tan vatandaşlara sıfır faizli kredi imkânı geldi. Yeni destek paketini açıklayan banka vatandaşların ve esnafın zor günlerinde kara gün dostu olarak ön plana çıkıyor. Salgın döneminde vatandaşları yalnız bırakmayan banka her türlü desteği vermeye devam ediyor.

Halkbank’tan vatandaşlara yeni bir destek paketi daha geldi. Banka maddi destek konusunda açıklama yaptı. Sıfır faizle olarak esnaf olan vatandaşlara kredi imkânı sunacağını açıkladı. Sıfır faizli kredi imkânından kimler faydalanacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Kamu bankası olarak hizmet veren banka 3 farklı kredi paketini açıkladı. Sıfır faiz fırsatı ile vatandaşlar 100 bin TL tutarlı krediyi tek tıklama ile ceplerine aktarabilecek. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar için Halkbank gerekli açıklamayı yaptı. Sunmuş olduğu esnaf kredisi ile vatandaşlara değişik seçenekler sunuyor. Genç esnaflara 100 bin TL civarında finansman desteği sunuyor. KOSGEB destekli olan kredilerde başvuru tarihleri ve ön koşullar da açıklandı. Halkbank günümüzde kaybolmaya başlayan meslekler için, yeni iş yeri kurmak isteyenlere birçok alanda hizmetler sunuyor. Bu konuda esnafın yanında olan Halkbank sıfır faizli esnaf kredisinden kimler faydalanacak? ve gerekli koşullar nelerdir?

FAİZSİZ ESNAF DESTEK PAKETLERİ

Halkbank tarafından sunulan kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyen esnaflar için beklenen o an geldi. KOSGEB destekli kredilerde esnaf sıfır faizli kredilerden yararlanabilecek. Kaybolmak üzere olan meslek kollarında çalışan esnaflar, ustalık belgesine sahip olmaları durumunda yeni iş kuracaklara ve genç girişimcilere, kamu bankası olarak üç farklı alanda faizsiz şekilde kredi imkânı sunuluyor. Başvuru için gerekli koşulları sağlayanlar kredinden yararlanabilir.

KREDİLERDEN KİMLAR YARARLANAMAZ?

Bazı esnaflar kamu bankası tarafından verilen kredilerden faydalanamazlar. Bunlar;

Başvuru tarihi itibari ile son beş yıl içinde KOSGEB ‘ten sıfır faizli işletme kredisi kapsamında destek kredisi kullananlar

Son beş yıl içinde deprem, terör ve sel gibi durumlara maruz kalan ve destek kredisi kapsamında kredi alanlar

Diğer kurum ve kuruluşlardan faiz veya hibe desteği alan esnaf ve sanatkârlar

İŞ YERİ KURAN GİRİŞİMCİLER USTALIK BELGESİ OLANLAR

Mesleki Eğitim Kanununa göre başvuru tarihinden itibaren en az bir yıllık ustalık belgesi olanlar, ustalık belgesinin mevcut olduğu kolda son bir yıl içinde işletme açan kişiler faizsiz olarak kredi imkânından faydalanabilecek.