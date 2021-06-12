Halkbank'tan Girişimcilere 12 Ay Ertelemeli 200000 TL Kredi Desteği Başladı

Sizlerde Halkbank girişimcilik kredisi başvurusu yaparak 12 ay ertelemeli 200 bin TL kredi desteği alabilirsiniz. Halkbank resmi internet sitesi üzerinden de yapılan bu kredi duyurusu sonrasında banka, genç girişimcilere 200.000 TL destek vereceğini duyurdu. Bu destek ile birlikte, 12 ay vadeli ertelemeli seçeneklerde nasıl kredi alınır merak konusu oldu.

Halkbank tarafından verilen girişimci paketleri kampanyası olan bu kredi kampanyasına belirli şartlara uygun olan vatandaşlar başvurabileceklerdir. Kredi başvurusu yapacak kişiler halkbank genç girişimcilik kredisi başvurusu yapacak ve 12 ay ertelemeli olarak bu kredileri alabileceklerdir. Şimdi sizlere bu kredi kampanyası ile ilgili detayları verelim...

Halkbank Gençlere Girişimcilik Kredisi Başvurusu

Halkbank üzerinden verilen girişimcilik kredisi için bazı şartlar vardır. Özellikle genç olan kitleye hitap eden bu kredilerde, 35 yaşını aşmamış, üniversite ve üzeri okul mezunu, mezun olduğu bölüm ile ilgili herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan, başvuru yapacakları alanda kendi işini kurmak isteyen kişiler, bu kredilere başvuru yapacaklardır. Krediler devlet desteği ile verilecek ve ilk taksit ödemesi 12 ay vadeli olarak sunulacaktır.

İşler hakkında örnek verecek olursak, hukuk fakültesini bitiren bir avukat, eczacılık bölümünü bitiren ve eczacı olmak isteyen, mimarlık mezunu olan mimar adayları bu girişimcilik destek kredilerini kullanabileceklerdir.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

200 bin TL'ye kadar yapılacak olan bu kredi başvuruları için 12 ay sonra aylık eşit taksitler ile ödeme yapılacaktır. 35 yaşını aşmamış olan ve üniversite mezunu olan kişilere Halkbank devlet destekli kredi başvurusu sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. Size en yakın Halkbank şubesine giderek, projeniz ile birlikte başvuru yapmanız gerekmektedir. Proje başvurusu yapıldıktan sonra kredi değerlendirmesini Halkbank yapacak ve bu kredilerde müşterilerine daha uygun faizler sunarak kredi onayı verecek. 60 ay vadeye kadar geri ödemesi olan bu kredilerde, almış olduğunuz destekler paketler halinde sizlere sunulacaktır. Sizde halkbank.com.tr resmi internet sitesinden veya banka şubesinden bu krediler hakkında bilgi alabilirsiniz.