Halkbank’tan Ayakları Yerden Kesen Kampanya Başladı! Bu Kadarını Kimse Beklemiyordu! Herkes Mutlu Mesut!

Halkbank’tan Ayakları Yerden Kesen Kampanya. Halkbank’tan ayakları yerden kesen kredi kampanyası! Taşıt kredilerinde uygun ödeme koşulları ile kampanya başlatıldı. Banka yaptığı taşıt kredisi ile taşıt almak isteyen vatandaşlara imkân sunuyor…

Halkbank tarafından yürütülen kampanyada uygun taksitler ile araç kredisi verilecek. Yapılan duyuru ile banka hızlı ve anından kredi verecek. Araç almak isteyen vatandaşlar tarafından tercih edilen bankalar arasında yer alan Halkbank uygun faiz oranları ile kredi vereceğini bildirdi. Verilecek olan kredilerde faiz oranları düşük olarak gösterilecek. Araç kredisi kullanmak isteyen kişiler 48 ay ile 60 ay vadeler arasında taşıt kredisi kullanabilecek.

Halkbank’tan Taşıt Kredisi Kampanyası

Araç almak isteyenler vatandaşlar, banka üzerinden taşıt kredisi için başvuruda bulunabilir. Düşük faiz oranlarının uygulandığı kredide Halkbank 48 ay vadeden 60 ay vadeye kadar kredi kullandırabiliyor. Vade sayısında yeni çıkan yasalara göre güncelleyen banka, araç fiyatlarına göre vade düzenlemesi yapıyor. Alınacak olan aracın sıfır olması durumunda fatura değeri, ikinci el durumunda ise kasko değeri dikkate alınarak değerlendirme yapılıyor. Yüksek fiyatlı araçlarda 60 ay vade uygulanırken, düşük tutarlı araçlarda vade 48 aya kadar inebiliyor. Her iki durumda ise faiz oranları vadeye göre düzenleniyor.

Halkbank Taşıt Kredisi Hesaplama

Halkbank taşıt kredisi kullanmak isteyenler, 1,54 faiz oranları ile işlem yapabilecekler. 48 ay vadeli kredilerde düşük tutarlı kredi kullanacak olan kişilerin aylık ödeme tutarları 3 bin lira civarında olurken, kullanılacak kredilerde hayat sigortasının olması da gerekiyor. Bu şartlar altında kredi kullanmak isteyen kişiler en yakın banka şubesine giderek başvuru yapabilirler. İnternet üzerinden başvuru alınmadığı gibi SMS üzerinden de başvuru yapılamıyor. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişi, en yakın banka şubesine giderek başvurusun yapması gerekir.

Başvuruda Halkbank tarafından istenen belgeler, gelir belgesi, kimlik belgesin ve şayet alınacak araç sıfır ise fatura, ikinci el araç alınacak ise aracın ruhsat fotokopisi gerekir. Kerdi detayı için bankanı resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.