Halkbank’tan Asgari Ücretlilere Müjde! Düşük Faizli Kredi İmkanı

. Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranı ve vade süresi ne kadar? Halkbank 20.000 TL ihtiyaç kredisine de dair merak edilen detaylar haberimizden.

Türkiye'de yaşanan hızla yükselen yükselen enflasyon vatandaşların zaman zaman ekonomik açıdan zor durumda kalmalarına neden oluyor. En düşük gelir grubu içerisinde bulunan asgari ücretlilerin maaşları açlık sınırının altında yer alıyor. Bazı asgari ücretli çalışanlar ekonomik olarak zor durumda kalmamak adına ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. Halk Bankası asgari ücretli çalışan kişilere özel düşük faiz oranlı ihtiyaç kredisi paketini duyurdu. Asgari ücret ile çalışan kişilerin gelirlerine ve bütçelerine uygun olarak ödeme imkanı sunulacak.

Halkbank’tan Asgari Ücretli Çalışanlara Özel Kredi

Asgari ücretli çalışan kişileri acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına ihtiyaç kredisi vermeyi bir kampanya haline dönüştüren Halkbank'tan açıklama geldi. Halkbank özel sektörde çalışan asgari ücretliler için özel bir kredi paketi hazıradı. İhtiyaç kredisi kullanmayı isteyenler Halkbank'a başvuru yaparak uygun faiz ile ihtiyaç kredisi kullanma imkanı elde edebiliyorlar. Halbank ihtiyaç kredisinin koşulları da belirlendi.

Halkbank'ın asgari ücretlilere özel olarak hazırladığı ihtiyaç kredisi kampanyası kampanyasında kullandırılacak olan kredinin %1,89 oranında faiz uygulanacağı açıklandı. Bu maliyet ile ihtiyaç kredisi kullanmak asgari ücretliler için geri ödemeyi daha avantajlı hale getiriyor. Halkbank'ın asgari ücretliler için hazırlamış olduğu ihtiyaç kredisi paketi diğer bankaların ihtiyaç kredisine göre daha düşük faiz oranı sunuyor. Halkbank'ın açıklamış olduğu kampanyaya göre bu ihtiyaç kredisi 36 aya kadar vade seçeneği ile kullanılabilecek. İhtiyaç kredisi kullanmayı düşünen asgari ücretliler 36 ve ay vade seçeneği ile 50 Bin TL kullanabiliyor. Eğer 50 Bin Türk lirası ile 100 Bin Türk lirası arasında ihtiyaç kredisi kullanılmak istenirse 24 aya kadar vade imkanı tanınıyor. Eğer Halkbankası ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünen asgari ücretli bir çalışan 100 Bin TL üzerinde Kredi kullanmayı düşündüğünde ise 12 ay vade seçeneği ile krediyi kullanabiliyor.

Halkbank asgari ücretlilere esnek ödeme avantajı da sağlıyor. Aylık gelire sahip olan asgari ücretliler için en uygun ödeme planı aylık eşit taksitli ödeme seçeneği oluyor. Halkbank yine de asgari ücretle çalışan müşterilerine özel olarak 3 ayda bir eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli ve serbest ödemeli gibi ödeme seçenekleri de sunuyor. Bunun tercihi tamamen müşterilere bırakılıyor.

20 Bin TL Kredi

Halkbank tarafından asgari ücretlilere 36 ay vade seçeneği ile 20 Bin TL ihtiyaç kredisi kullandırıldığında ise bu kredi hesaplaması aylık %1,89 faiz ile yapılıyor. 20 Bin Türk lirası kredi karşılığında müşteriler bankaya her ay düzenli olarak 831 TL kredi taksiti ödüyorlar.