Halkbankası'ndan Beklenen Hamle Geldi! Emekli Promosyon Ödemelerine zam

Temmuz ayında maaşlara yapılan zamların ardından bankaların emekli promosyon ödemeleri gündemde yer almaya başlamıştı. Bu kapsamda HalkBankası’nın güncel emekli promosyonu kaç TL’ye çıktı ve ne zaman yatacak? İşte detaylar…

SGK emeklisi milyonlarca vatandaş Temmuz 2022 tarihinde memur ve memur emeklisi maaşlara yapılan zamların ardından bankaların vereceği emekli promosyon ödemelerini araştırmaya başladı. Bu bağlamda bankalar maaşlara göre promosyon kampanyaları hazırladı. Özel bankaların yanında kamu bankaları da bu konuda birbirinden güzel kampanyalar hazırladı.

Halkbankası’ ndan Beklenen Hamle Geldi!

Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik krizin etkileri ülkemizde de hissediliyor. Geçtiğimiz ay TÜİK’ in açıkladığı veriler kapsamında Türkiye’ de enflasyon %80’ in üzerinde olduğu belirtildi. Bu bağlamda hemen hemen her sektörde zamların yaşandığını ifade edebiliriz. Gıda, giyim, enerji, akaryakıt ve daha birçok alanda zam haberleri geliyor.

Yüksek enflasyon ile mücadele Avrupa’ da ABD’ de Çin’de ve daha birçok ülkede devam ediyor. Bu kapsamda küresel piyasalarda bir ekonomik krizin varlığından söz edebiliriz. Dolayısı ile bu krizin Türkiye’ de de etkilerinin hissedildiği bilinmektedir. Öte taraftan ülkelerin bu krizden en az hasar ile ayrılması uygulanan ekonomi politikası ile gerçekleşecektir. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ nın aldığı kararların önem arz ettiğini ifade edebiliriz.

Hem Türkiye’ de hem de küresel piyasalarda yaşanan ekonomik krizden bahsedildi. Dolayısı ile böylesi bir ortamda vatandaşlar ek gelir olarak emekli promosyon ödemlerini yakından takip ediyor. Bu süreçte hangi bankanın ne kadar kredi verdiği ve ne zaman ödeme yapmaya başladığı vatandaşlar tarafından detaylıca araştırılmaya devam ediliyor.

Emekli Promosyon Ödemeleri Ne Kadar?

2022 yılının ocak ve temmuz aylarında memur, memur emeklisi maaşlarına zam yapılmasının yanında asgari ücrete de zam yapılmıştı. Hatta temmuz ayında asgari ücrete enflasyon karşısında %30 oranında bir zam yapılmıştı ve 5. 500 TL olarak belirlenmişti. Dolayısı ile emekliler bu zamlardan sonra bankaların vereceği emekli promosyon ödemelerini yakından takip etmeye başladı. Bankalar bu konuda birbirileri ile yarışarak emekli promosyon kampanyaları hazırladı.

Temmuz ayında yapılan zamların ardından bankalar kendi müşterilerini rakip bankalara kaptırmamak adında birbirinden güzel kampanyalar hazırlamıştı. Özel bankalar hazırladıkları promosyon kampanyaları ile 10 Bin TL’ nin üzerine çıktı. Kamu bankaları da ardından hazırladıkları promosyon kampanyaları ile adından bahsettirdi. Hatta ağustos ayının sonunda biten başvurulara karşı birçok banka eylül ve ekim ayında yeniden ve yeni güncel rakamlar ile başvuru almaya devam etti.

Özel bankaların yüksek emekli promosyon ödeme kampanyalarından Anadolu’nun bazı küçük şehirlerinde yaşayan emekliler bankaların buralarda olmamasından kaynaklı yararlanamadı. Bu bağlamda Hazine ve Maliye Bakanlığı talimatı ile kamu bankaları da emekli promosyon kampanyalarında güncelleme yaptı. Maaşa göre 3 yıllık taahhüdü veren emeklilere Halkbankası emekli promosyon kampanyası hazırladı.

SGK’ nın geçtiğimiz gün yaptığı kamu bankalarının emekli promosyon miktarını açıkladı. Bu kapsamda SGK yeni promosyon açıklamasının öncesinde Halkbankası 1. 500 TL’ nin altında maaş alan kişilere 500 TL, 1.500 TL ile 2. 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL ve 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alan kişiler ise 750 TL miktarından emekli promosyon ödemesi yapıyordu. Ancak Halkbankası’ nın güncel emekli promosyon miktarları 1 Kasım 2022 tarihinde güncellenerek açıklanacak. Bu kapsamda emekli maaşını taşımak isteyen kişiler şartları yerine getirerek kampanyadan faydalanabilecek.