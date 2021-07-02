Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan Bayram İçin Beklenen Açıklama Geldi, 10.000 TL Üzerinde Bayram Kredisi Başladı

Halkbank Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden son dakika olarak yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. Bu kampanya bayram öncesinde bekleniyordu. Kredi kullanmak isteyen kişiler, 36 ay vadeye kadar hızlı birşekilde bu üç banka üzerinden de başvuru yaparak onay alabilecekler. Bankalar resmi internet sitesi, hesaplarından yapmış oldukları duyurular ile birlikte yarından itibaren bayram kredisi vereceklerini söylediler. Üstelik bayram kredisi alacak kişiler, 36 ay vade yaparken, ilk taksit ödemelerinde üç ayı ertelemeli yapacaklarının altı çizildi.

Bankaların genel müdürlükleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 10000 TL üzerinde bayram kredisi verileceği ve kişilerin, çok ihtiyaçlarına göre, kredi onayları verileceği duyuruldu. Halk Bankası, Ziraat Bankası Vakıfbank , bu kredi kampanyası ile birlikte rekor başvuru bekliyor.

Kamu bankalarından Bayram Kredisi Kampanyası

Kamu bankaları üzerinden, bayram kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler, 10000 TL ve üzerinde işlem yaparlarsa bu kredi kampanyasına, otomatik olarak katılacaktır. 36 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde Halkbank Ziraat Bankası Vakıfbank, aynı faiz oranlarıyla birlikte işlem yapmaktadırlar.

Bankalar belirlenmiş kredi politikalarına uygun olan vatandaşları hızlı bir şekilde kredi onayı verecektir. Kredi notu: 1100 ve üzerinde olan kişiler kredilerini kullanabilmeleri için bankanın istediği sigortalı işinizin olması veya emekli olmanızdır. Sigortalı olarak çalışan kişilerin en az 6 aydır aynı işyerinde sigortalı olmaları gerekiyor. Sigortası olmayan kişiler, bankalara kefil vererek, kredi kullanabilirler. Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını kamu bankalarına taşıması gerekiyor. Kişi eğer Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacaksa, emekli maaşını Ziraat bankasından alması gerekmektedir.

Halkbank Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden verilen bayram kredilerinde, emekli ve çalışan kişiler haricinde devlet memurları da yararlanmaktadır. Devlet memuru olan kişilerde daha düşük faiz oranları ile birlikte bu üç bankanın yapmış olduğu, Bayram Kredisi kampanyasına katılabilirler.

Kredi başvuruları nasıl yapılıyor?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler birden fazla yöntem ile birlikte bayram kredisi kampanyasına katılabilirler. Bayram kredisinde düşük faiz oranları ile işlem yapılacak ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yapılacak. Bankalar, yapmış olduğu duyuruyla birlikte yarından itibaren kredi başvurularını almaya başlayacaklar. Hangi banka üzerinden kredi almak istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Kredi başvuruları, buralardan yapıldıktan sonra banka, sizleri değerlendirme sonucuna göre, onay verecektir. ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra değerlendirme sonucu onay alırlarsa en yakın banka şubesinden kredi kullanabilir. Kredi kullanmak isteyen kişiler, ayrıca bankada hesabı olması durumunda, hesapları üzerinden alacakları biri internet bankacılığı şifresi ile birlikte hemen kredi kullanabileceklerdir. Banka Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden işlem yapacak ve sizlere bu kredileri hızlı bir şekilde kullandıracaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve mobil bankacılık hizmeti sunan Halkbank üzerinden internet bankacılığı şifreniz ile birlikte yapacağınız tüm kredi başvurularında, onay alan kişiler kredilerini hesaplarına atabildikleri gibi, ayrıca masrafsız kredi kullanacaklardır.