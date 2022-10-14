Halkbank, Ziraat bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası duyurdu! 4 Bankadan deprem etkisi geldi: 29.000 TL Ödeme Alın!

Halkbank, Ziraat bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası 29000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası başlattığını açıkladı. Resmi internet siteleri üzerinden yapılan duyurular sonrasında kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli 29000 TL'ye kadar kredi ödemesi verileceği duyuruldu. Kamu bankaları ile birlikte özel bankaların başlatmış olduğu bu kampanyalarda, sigortalı olarak çalışan vatandaşlarıyla birlikte emekli maaş alan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi alabilecekleri kampanyalar hazırlandı.

Halkbank Ziraat Bankası Vakıfbank

Halkbank Ziraat Bankası Vakıfbank, kamu bankası olmasından dolayı en çok tercih edilen bankaların başında gelmektedir. Halkbank Ziraat Bankası Vakıfbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 29000 TL'ye kadar 3 ay ertelemeli kredi imkanına gelir belgesiz olarak düşük faizlerle vermektedir.

Kamu bankaları üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarınızı yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz. Banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını alabilecekleri bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 90 gün ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırlanıyor. başvuru yaparak, kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara bankalar emekli maaş alması durumunda da maaş müşterisi olması durumunda kredi onayı veriyor.

Garanti Bankası

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada 29000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi hemen aynı gün içinde ödenmektedir. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve acil nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada Garanti Bankası düşük faiz oranları ile birlikte bireysel ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Garanti Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların düşük faiz oranları ile birlikte kredi alabilmeleri için düzenli olarak bir geliri olması ve banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması isteniyor. En yakın Garanti Bankası şubesine giderek de başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşların 5 dakikada sonuç alabilmeleri için banka müşterisi olması ve gelir belgesiz kredi başvurusunda bulunması isteniyor.