Halkbank Yeni Kredi Kampanyasını Duyurdu! Ayda Sadece 192 Liraya Nakit İhtiyacınızı Karşılayabilirsiniz

Hem devlet bankaları hem kamu bankaları, yeni kullanıcılara ulaşmak ve eski kullanıcılarını kendi bünyelerinde tutmak için çeşitli kampanyalar oluşturmaktadır. Kimisi düşük faizli kredi verirken kimisi de uzun vadeli kredi imkanları sunmaktadır. Bazı bankalar ise belli kesimlere özel düşük faizli kredi vermektedir. Günümüzde, emekliler pek çok düşük faizli kredi kampanyasından yararlanabilmektedir.

Nakit paraya ihtiyacı olan emekli vatandaşlar bankaların kendilerine sunduğu kampanyalı kredileri yakından takip ediyor. Emeklilere en uygun faizle kredi veren bankalar sık sık araştırılıyor. Gerek pandemi sürecinde gerek normalleşme döneminde verdiği avantajlı kredilerle dikkatleri üzerine çeken Halkbank, emeklilere verdiği uygun faizli kredilerle de ön plana çıkıyor.

Düşük faizle 5 bin liraya kadar kredi çekmek isteyen emeklilere özel olarak hazırlanan Emekli Mini Kredi kampanyasından yararlanmak için 2 şartı yerine getirmek yeterli oluyor. Bu kampanyadan faydalanan vatandaşlar 36 aya varan vadelerle ve uygun ödeme seçenekleri ile acil nakit ihtiyacını hemen karşılayabiliyor.

KREDİ ÖZELLİKLERİ

Emekli vatandaşlar için hazırlanan mini kredi kampanyası kapsamında kullanılan 5.000 TL'ye kadar olan kredilerde uygulanan aylık faiz oranı yüzde 1,58’dir. Bu faiz oranından yalnızca Halkbank’tan kredi taksit tutarı kadar Kredili Mevduat Hesabı açmayı kabul eden ve Hayat Sigortası yaptırmayı kabul eden müşteriler yararlanabilir. Hayat sigortası için ödenmesi gereken tutar kişinin yaşına, cinsiyetine ve kredi miktarına göre değişiklik göstermektedir. Örnek vermek gerekirse 36 ay vadeli 5.000 liralık kredi kullanan 50 yaşında bir erkek müşterinin ödemesi gereken yıllık sigorta primi 62 liradır.

ÖRNEK ÖDEME PLANI

Halkbank, vatandaşların kendi bütçelerine uygun ödeme seçeneklerini seçmelerine de imkan sağlıyor. Kişiler, kredi geri ödemelerini gelir durumlarına göre aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli ve serbest ödemeli olarak yapabiliyor.

Halkbank’ın emeklilere özel sunduğu Emekli Mini Kredi kampanyasından faydalanan müşteriler 36 ay vade ile eşit taksitli 5000 liralık ihtiyaç kredisi çekerse yüzde 1,58 faiz uygulanacaktır. Söz konusu kredinin aylık taksit tutarı ise yalnızca 192 liradır.

HALKBANK EMEKLİ MİNİ KREDİYE NASIL BAŞVURULUR?

Halkbank’ın Emekli Mini Kredi kampanyasından yararlanmak isteyen emekli vatandaşların maaşlarını Halkbank’tan alıyor olması ya da bundan sonra Halkbank’tan alacağını taahhüt etmesi gerekmektedir. Gerekli şartları karşılayan kişilerin bu krediye başvurmak için banka şubelerine gitmelerine bile gerek yoktur. Hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapabileceğiniz online kanallar bulunmaktadır. Halkbank İnternet Şubesi ve Halkbank Mobil Şube üzerinden başvurunuzu 5 dakika içinde tamamlayabilirsiniz. Başvurusunu yüz yüze yapmak isteyen vatandaşlar için de banka şubeleri hizmet vermektedir. Banka şubesinde başvuru yapacak vatandaşların başvuru esnasında Halkbank tarafından talep edilecek belgeleri teslim etmesi gerekmektedir.

HALKBANK EMEKLİ MİNİ KREDİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Kredi başvuru formu

-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

-Gelir belgesi

-Kredi başvurusu yapan kişinin adına düzenlenmiş ve son 1 ayda alınmış elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası ya da ikametgah belgesi

