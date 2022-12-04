Halkbank ve 2 Bankadan Sadece "Emekliye" 200.000 TL Ödeme Haberi Verildi

Halkbank Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşları hızlı birşekilde kredi ödemeleri verileceği açıklandı. Emekli maaşınızı 3 banka üzerinden alıyorsanız ve başvurunuzu bu bankalar üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız sizlere, 12 ay vadeli 200000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisiyle birlikte borç kapatma kredisi verileceği duyuruldu.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte alacağınız bu kredilerde şartları uygun olan tüm vatandaşlara 200000 TL'ye kadar kredi ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen tüm vatandaşların maaş müşterisi olması durumunda başvurularını yapmaları halinde hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi alabileceğini söyleyebiliriz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte kredi almak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda kredi başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yapabilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada, emekli maaş alan kişileri 200000 TL kadar kredi ödemesi vermektedir. Emekli maaşını bankalar üzerinden alan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak için başvurularını banka şubeleri üzerinden yapabildikleri gibi daha önce kredi kullanıp, eğer düzenli ödemeler yapmışlar ise kredi başvurusunu şubelere gitmeden de hızlı bir şekilde yapabilmektedir. şubelere gitmeden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirebilecekleri bu bankalar internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ödeme vermektedir.