Halkbank TC Kimlik Numarasına Göre Ödemeler Yapıyor! 50.000 TL İçin 90 Gün Ödeme İstenmiyor

Halkbank üzerinden başlatılan son dakika kampanyasında 50.000 TL'ye kadar 90 gün ödeme ertelemeli yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusunda, kişilerin kimlik numaraları üzerinden hızlı bir şekilde başvuru yapma imkanları tanınmaktadır.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda sizlere devlet bankası olan Halkbank, hızlı bir şekilde işlem yapacak ve kredi kullanmanıza izin verecektir. 1.71 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, Halkbank üzerinden kredi notu 1100 ve üzerinde olması durumunda, düzenli bir geliri olması durumunda onay alabilmektedir.

Kredi başvurusunda bulunacak olan kişilere banka şubelerine gitmeden işlem yapacak olan Halkbank, devlet destekli olarak vereceği bu kredilerde özellikle emekli olan vatandaşların emekli maaşlarını kendi bankasından almasını istemektedir.

Halkbank üzerinden 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda bu banka üzerinden emekli maaş alması ile birlikte üst gelir belgesiz olarak şubelere gitmeden de işlem yapabileceğini söyleyebiliriz.

50000 TL'ye kadar kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde banka, diğer bankadaki olan güncel kredi kartı veya kredi borçlarınızı da kapatmak isteyecek ve tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayarak sizlere kredi imkanından faydalandırmak isteyecektir. Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, 1.71 faiz oranlarıyla birlikte 10000 TL'ye kadar kredi alanlar ise 395 TL 36 ay vadeli kredi ödeme taksiti çıkacaktır.

Halkbank üzerinden sigortalı olarak çalışan vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için son işyerlerinde 6 aydır sigorta primlerine yatıyor olması istenmektedir. Halkbank, sigortalı olarak çalışan vatandaşların 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almaları durumunda hemen işlemlerini gerçekleştirerek, kredi imkanından faydalandırmak istiyor. Halkbank'ın resmi internet sitesi üzerinden ve mobil uygulaması üzerinden kredi başvurunuzu kolay bir şekilde yapabileceksiniz.