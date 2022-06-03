Halkbank SMS ile başvuru yapanlara 2000 TL'ye kadar ödeme yapacak

Bütün bankacılık hizmetlerinde kamu bankası olmanın yanı sıra aynı zamanda para kredi kartı sistemiyle sunmuş olduğu çeşidi avantajlar ve düzenlediği kampanyalar ile bankacılık faaliyetlerinin öncü kuruluşları arasında yer alan Halkbank resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre Paraf kredi kartı ile 12 ay boyunca her ay vermiş olduğunuz harcamak sözünüze göre 2000 TL'ye Varan paraf para ödülü kazanacaksınız.

Halkbank Harcama Sözünüze 2000 TL Kampanyasına Nasıl Katılınır?

Halkbank para kredi kartı sahibi bireysel vatandaşlar, kampanyaya diledikleri şekilde katılım sağlayabiliyor. Katılım açısından kısa SMS göndermeniz yeterli olacak. Kısa mesajı harcama sözü vermiş olduğunuz tutar yazdıktan sonra boşluk bırakıp Kredi kartınızın son 6 hanesi formatında göndermeniz gerekecek.

Örneğin 2.500 TL harcama sözünü vermeniz durumunda 2.500 yazdıktan sonra kartınızın son altı hanesini hemen akabinde arasında bir boşluk olacak şekilde yazıp göndermeniz gerekecek. Yazacağınız bu mesajı 3404 numarasına göndermeniz gerekecek. Gönderim esnasında banka tarafından ona mesajı tarafınıza iletilecek. Mesajın ulaşmasından sonraki ilk ekstra kesim tarihinizden itibaren her ay vermiş olduğunuz harcama sözü tutarının taahhüt süresi ve böylece başlayacak.

Halkbank Paraf bireysel kredi kartı müşterileri en az 2500 TL tutarında harcama sözü verebiliyor. Böylece 2500 TL harcama sözü veren vatandaşlar otomatik bir şekilde 200 TL ile 5000 TL arasında harcama sözü verdiklerinde 300 TL ile 7.500 TL arası harcama sözü veren müşteriler ise 500 TL ve 10.000 TL aylık harcama sözü veren müşteriler ise 2.000 TL tutarında anında paraf para kazanabiliyor.