Halkbank sigortası olmayanlara 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler 30 bin TL'ye kadar Halkbank üzerinden kredi kullanmak istiyorlarsa ve bankalardan kredi onayı alamadıkları için sigortası yok uyarısı alıyorsa Halkbank mobil uygulaması üzerinden 36 ay vadeye kadar en fazla 30.000 TL limitli kredi kullanabilirler.

Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 30 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde onay almak istiyorlarsa Bu bankada hesapları olması ve hesapları üzerinden internet bankacılığı şifresi alması gerekiyor. Halkbank yapmış olduğu duyuru ile birlikte 30 bin TL'ye kadar kredi kullanacak olan müşterilere kredi notu uygun olması durumunda onay verecek. Sigortası olmayan ve yeni işe başlayan kişiler Bu bankadan şubelere gittikleri zaman onay alamazlar. Banka hesabını kullanan kişiler kredi notu yüksek olması durumunda mobil uygulama üzerinden 30 bin TL'ye kadar onay alabilirler.

Halkbank 30 bin TL'ye kadar kredi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank sigortası olmayan müşterilere 30 bin TL'ye kadar kredi onayını mobil uygulama üzerinden vereceği için bu bankada hesabı olan ve internet bankacılığı şifresi alan kişilere hemen onay verilecek. Halkbank üzerinden 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler başvuru yaptıktan hemen sonra mobil uygulama üzerinden onay alabilecek ve almış oldukları bu ona ile birlikte hemen Kredi hesaba yatırılacak. Kredi kullanacak olan kişiler onay işlemleri sonrasında 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabilecek ve ilk kredi taksit ödemesinde de 90 gün erteleme yapabilecekler.

Halkbank kredi vermiş olduğu müşterilerin düzenli olarak Kredi ödemelerini yapmış olmaları durumunda ileriki zamanlarda daha yüksekliklerde kredi onayı vermektedir. Halkbank üzerinden sigortası olmayan kişiler 30.000 TL kredi başvurusu yapıp onay almaları durumunda ayrıca kredi kartı kredili mevduat hesabı gibi ürünlere de başvuru yaparak onay alabilirler. Halkbank kredi kartı olan paraf kredi kartını kullanmak isteyen kişiler de kredi başvurusu yaptıkları gibi mobil uygulama üzerinden kredi kartı için başvuruda bulunabilir ve sonucunu hemen görebilir.

Halkbank'ın resmi internet sitesine girerek güncel kredi faiz oranlarını öğrenebilir ve diğer kredi kampanyaları ile kredi kartı kampanyaları hakkında bilgiler alabilirsiniz.