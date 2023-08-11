Pek çok kişi için araba satın almak sadece bir lüks değil, aynı zamanda bir gereklilik. Ancak artan araç fiyatları, araç alacaklar için önemli bir bütçe krizi yaratıyor. Dengeli bir bütçe tutturmak için mücadele eden bu kişiler, çaresizce ek mali kaynaklar arıyor.

Otomobil fiyatlarında daha fazla fiyat artışı korkusu, vatandaşların satın alma konusundaki aciliyetlerini de artırdı. Bu yüzden taşıt kredisi kullanmak giderek daha cazip bir seçenek haline geldi. Kredi çekerek araç almayı isteyen bireyler bu şekilde artan maliyetlerden etkilenmeyip önceki fiyatından araca sahip olabilecekler. Peki Halkbank vatandaşa yeni taşıt kredi ile nasıl oranlar sunuyor? İşte detaylar.

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ DETAYLARI

Araç satın almak için kredi fırsatı arayanlar, en cazip seçeneklerden birini Halkbank'ta bulabiliyor. Halkbank hem sıfır hem de ikinci el araçlar için kredi imkanı sunarak bireylerin araç sahibi olmalarını kolaylaştırıyor.



Halkbank, kredi masraflarına ilişkin bir açıklama yayınladı. Kampanyaya göre müşteriler aylık yüzde 2,54 faiz oranıyla taşıt kredisi kullanabiliyor. Bu faiz oranı şu anda diğer birçok bankada bulunmuyor ve taşıt kredisi almak isteyenler için oldukça avantajlı bir hamle. Halkbank'ın taşıt kredisi kampanyası maksimum 48 ay vadeye sahip. Bu da müşterilerin kredi taksitlerini dört yıllık bir süreye yayarak geri ödemelerini daha yönetilebilir hale getirmelerine olanak tanıyor.

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ ÖDEME TABLOSU

Esnek geri ödeme koşullarına ek olarak Halkbank, müşterilere ödeme planlarını kendi bütçelerine göre özelleştirme seçeneği de sunuyor. Müşteriler, aylık eşit taksitlerle sınırlı kalmak yerine ihtiyaçlarına uygun bir ödeme planı seçebiliyor. Kredinin örnek ödeme tablosu şöyle:



Halkbank'tan 48 ay taksitli 280.000 TL taşıt kredisi kullanan müşteriler için kredi maliyeti hesaplaması aylık yüzde 2,54 faiz oranıyla belirleniyor. Buna göre bu kredinin aylık taksiti 11.707 TL olurken, toplam kredi maliyeti 561.951 TL'ye ulaşıyor.