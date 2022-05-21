Halkbank Nakit İsteyenlere Duyuru: 10.000 TL İçin Son Şans! Nakit İhtiyaç Kredisi Verilecek

Halkbank üzerinden başlatılan son dakika kampanyasında 10000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek, bu banka üzerinden hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için bazı şartlar aramaktadır.

Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden de yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilmeleri için başvurularını banka şubelerine gitmeden de yapabileceği söylenmektedir.

İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması durumunda kişilerin TC kimlik numaraları üzerinden diğer bankadaki ödeme performanslarına bakılarak ve gelir durumuna bakılarak kredi onayı verilmektedir.

Halkbank, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, şubelere gitmeden internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurabilir ve sonucunu hemen öğrenebilir.

Size en yakın Halkbank şubesine giderek de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Halkbank şubelerine gidecek zamanı olmayan ve bu bankada hesabı olan vatandaşlar için ise banka internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı.

Halkbank, hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresiyle birlikte kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde mobil uygulama üzerinden, haftasonu olsa bile yapabilirsiniz.

10 bin TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde banka 36 ay vadeli olarak işlem yaparken, ilk taksit ödemenizde 2 ay veya 3 ay erteleme yapma imkanı da sizlere sunar.

Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşı, bu banka üzerinden alınıyor ise kredi kullanabilmektedir.

Emekli maaşınızı bankadan alıyorsanız, ayrıca, 750 TL'ye varan emekli promosyonlarından da faydalanabilirsiniz.