Halkbank Nakit İsteyenler İçin 5 Dakika İçinde Sonuç Verecek! 5 bin TL Üzerinde Başvuru Yapmanız İstenecek...

Kamu bankası olarak hizmet veren ve son zamanlarda oldukça tercih edilen Halkbank, yeni bir kredi paketi duyurdu! Acil ihtiyacı olan kişiler 5 bin TL üzerinde kredi almak istiyorsa bu bankanın yeni kredi kampanyasına katılarak ihtiyaçlarını giderebilmektedir. Başvuru yapan kişi banka müşterisi olması durumunda veya kredi başvurusunu banka şubelerinden yapması durumunda 5 dakika olmadan kredi sonucunu hemen öğrenecek ve onaylanan krediyi de hesabına yatıracaktır.

Halkbank bireysel ihtiyaç kredisi adıyla vermiş olduğu bu kredi kampanyasında kredi notuna göre vatandaşlara destek vermeye devam edecek. Halkbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak destek alacak kişiler, banka kredi şartlarına uygun olup o şekilde başvuru yapması istenmektedir. Halkbank üzerinden kredi almak istiyorum ve kredi notum düşük diyorsanız, sadece banka şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

HALKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Halkbank 5 dakika içinde verdiği yeni kredi kampanyasında kredi notuna göre faiz oranları ile işlem yapacak. 5 bin TL ile 50 bin TL arasında işlem yapacak olan bireysel müşteriler 36 ay vadeye kadar kredi alacak. Banka sadece 50 bin TL'ye kadar değil daha yüksek limitlerde de sizlere kredi onayı vermektedir. Halkbank üzerinden kredi almak istiyorsanız, başvurunuzu yapmak için öncelikle banka kredi notuna göre işlem yapacaksınız. Başvuru yapacak olan kişiler 50 bin TL ile 100 bin TL arasında ise 24 ay vadeye kadar kredi alabileceklerdir. Banka üzerinden yapılan başvuru değerlendirme şube yetkisinde olur.