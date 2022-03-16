Halkbank maaş alan kişilerin maaşlarının 12 katına kadar ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Halkbank, emekli olan bir sigortalı olarak çalışan vatandaşlara maaşlarının, oniki katına kadar gelir belgesiz kredi vereceğini açıkladı. Devlet bankası olan Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, işlem yapacak olan vatandaşlar başvurularını 36 ay vadeye kadar 50000 TL limitli olarak kullanabilecektir. Para ihtiyacınızın olması durumunda almış olduğumuz maaşın 12 katına kadar kredi kullanmak istiyorsanız, Halkbank, sizlere bu işlem için destek vermektedir.

Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olmalarıyla birlikte şubeler üzerinden internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilmektedir.

Halkbank, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Kamu bankası olan Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını hızlı birşekilde gerçekleştirebilmek için en yakın banka şubesine gidebilirler.

Halkbank şubelerine giderken, gelir belgesiz olarak kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını Halkbank üzerinden alması çalışıyor olmaları durumunda ise son işyerlerinde 180 gündür çalışıyor olması gerekmektedir.

Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin, 18 yaşından büyük olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ile birlikte banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması gerekiyor.

Başvuru yaptıktan sonra kredi onayı alan vatandaşlar şubelere gitmeden hesaplarına hemen ödemeleri alabilecektir. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olmalarıyla birlikte ayrıca bu bankanın yapmış olduğu borç transferi kredisi kampanyasına katılarak, diğer bankadaki olan tüm kredi ve kredi kartı borçlarında kapatabilir.

Halkbank'ın resmi internet sitesine giriş yaparak, kampanya detayları hakkında bilgi alabilir, başvuru yapabilirsiniz. Halkbank ayrıca emekli olan vatandaşlara maaş, taşıma işlemleri sonrasında kredi gibi kredili mevduat hesabı olarak 10000 TL ye kadar artı para imkanı da sunmaktadır.