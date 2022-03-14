Halkbank kredi notu olmayanlara 19.000 TL ödeme yapacak! Bankalardan ve Müdürden onaylı olacak. Halkbank nakit kampanyasına katılacak olan kişilere son dakika haberi geldi. Halkbank kredi notu sıfır olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada bireysel olarak ihtiyaç kredisi vererek vatandaşlara 19000 TL ödeme yapacağını açıkladı.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecektir. Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden de yapılan bu kampanya duyurusu sonrasında başvuru yapacak olan vatandaşlar için 19000 TL'ye kadar ödemeler 36 ay vadeye kadar bölünerek ödeme tablosu oluşturulmaktadır. ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Halkbank, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde internet bankacılığını kullanarak işlem yapabilirler. Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için başlatmış olduğu kampanyada kredi alacak olan kişilerin 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecekleri bu kampanyayı mobil uygulama üzerinden yapıyor. Halkbank Mobil uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi onayı alabilirsiniz.

Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa banka kredi notu: 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Sigortalı olarak çalışan vatandaşların son işyerlerinde 6 aydır sigortalı primlerinin yatıyor olması, emekli olan vatandaşların ise emekli maaşlarını Halkbank üzerinden alması gerekmektedir.

Belirtilen bu şartlara uygun olan kişilerin kredi notu 1200 ve üzerinde olması veya kredi notu sıfır olması durumunda, Halkbank üzerinden kredi onay alacağını söylemek istiyoruz. 19000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapmak istiyorlarsa, kredi başvuru esnasında bunu belirtmesi gerekmektedir.